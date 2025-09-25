DRAGONGATEは24日に特別大会「THE GATE OF MIYANE 2025」後楽園ホール大会を開催。第5試合では全日本プロレスの安齊勇馬が参戦した。帆希とのタッグで、ドリームゲート王者の菊田円、加藤良輝組と激突。試合は菊田が帆希から必殺のローリングラリアットで勝利。試合後には、菊田の宣戦布告によって、安齋が再びDRAGONGATEのリングに上がることを示唆した。

今大会はフリーアナウンサーの宮根誠司（62）が全試合をプロデュースした。

第5試合では「Z-Brats（ジーブラッツ）」からユニット名を変更した「我蛇髑髏（がじゃどくろ）」に所属するドリームゲート王者の菊田と加藤が登場。最初は帆希・“X”組との対戦だった。

その後、“X”の正体は全日本プロレスの安齊であることが発表された。初参戦の安齋は「初めましてのDRAGONGATEに安齊勇馬を魅せつけてきます」と意気込んでいた。

安齋と菊田は、今年の全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル」で激突。その試合では、菊田が安齋から勝利を収めている。

安齋にとっては“リベンジ”する立場でDRAGONGATEのリングに乗り込んだ。試合では、菊田と激しい攻防を見せたが、最後は菊田が帆希から必殺のローリングラリアットで圧倒した。

試合後に菊田は「お前にその気があるならいつでもこのリングに上がってこい！かかってこいよ！安齊勇馬！！」と宣戦布告。安齋も「その気があるとか聞いてんじゃねぇよ！」と応じた。

さらに「全日本プロレスを背負ってすぐにいってやるよ！！」と再び参戦することを示唆。これに菊田は「全日本プロレスを背負って？大丈夫か？その言葉！？全日本プロレスとドラゴンゲートの力の差を見ただろ！かかってこい！」と迎撃態勢の強い言葉を返した。

バックステージで安齋は「初めてのドラゴンゲート。楽しさだけじゃないな。菊田円、“その気があるならいつでも来い！”って？そんな覚悟決まってるんだよ。全日本プロレスから俺がまた来てやるから楽しみに待っておけ。その時はお客さんの歓声も全て変えてやるよ」と言葉を残した。