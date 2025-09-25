『盾の勇者の成り上がり』第5期制作決定 映像解禁でKADOKAWA初のグローバルゲームプロジェクト始動
テレビアニメ『盾の勇者の成り上がり』第5期が制作されることが決定した。あわせてティザービジュアル、特報映像が公開。また、KADOKAWA初のPCおよびスマートフォン向けグローバルゲームプロジェクトが始動することが発表された。
【動画】新たな敵チラリ！公開された『盾の勇者の成り上がり』第5期の映像
Season 4最終話「天命の帰還」Cパートにて特報映像が公開され、TVアニメ『盾の勇者の成り上がり』Season 5の制作が決定したことが解禁。特報映像では、玉座に腰掛ける謎の人物や、砂埃が舞う中戦う尚文一行、そして、苦悶の表情を浮かべる尚文の姿が描かれている。
同作は、ごく平凡なオタク大学生・岩谷尚文が、ある日、異世界へと召喚されてしまい、そこで与えられた使命は、剣、槍、弓、盾をまとう四聖勇者の一人「盾の勇者」として、世界に混沌をもたらす災い「波」を振り払うことだった。しかし、仲間の裏切りに遭い、金も立場もすべて失い、すべてを失った絶望の底からはい上がっていくストーリー。
2019年のTVアニメ放送を皮切りに、2022年に「Season 2」、2023年に「Season 3」、2025年に「Season 4」が放送された。
■原作・アネコユサギ
盾の勇者５期制作決定！ ５期……ここまで作っていただけると感謝の言葉しかありませんね。本当……書籍４巻くらいまでアニメになったら良いなと思って書いていたらいつの間にかこんな大きくなるなんて未だに夢を見ているような気がします。
重ね重ね、これもすべて盾の勇者に関わって下さるすべての皆様のお陰です。５期は尚文達にとって大きな試練であり、世界を本当に守りたいかの決意を問う出来事とも言える箇所になるのでどうか皆様、見ていただけたら幸いです。
■キャラクター原案・弥南せいら
5期決定おめでとうございます！ ありがとうございます！ それぞれのルーツをめぐる旅に区切りがついて、ひと安心と思いきや、最後に気になる映像が入った12話でしたね。この先のお話をご存知の方もそうでない方も、ワクワクとドキドキとソワソワを弥南と一緒に感じながら、お待ちいただけると嬉しいです。
■監督・垪和等
盾の勇者４期は楽しんでいただけたでしょうか？３期から鳳凰復活に向けて準備してきた尚文たちに、一体何が待ち受けているのか。楽しみにお待ちください。
