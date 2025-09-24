Hi-STANDARDが新体制で再始動、横山健の“ある部分”にも注目集まる
ロックバンド・Hi-STANDARDが24日、PIZZA OF DEATHの公式YouTubeチャンネルで生配信を行い、The BONEZのZAXが正式ドラマーとして加入することを発表。あわせて、11月26日にミニアルバム『Screaming Newborn Baby』をリリースすることも明らかにされた。
【写真】いい顔…11月発売のミニアルバムのジャケットを持った“新生”Hi-STANDARDの3人
生配信では、横山健と難波章浩が対談形式で進行。これまでの経緯を伝えつつ、新メンバーのZAXを紹介した。そして3人で、「ハイスタが最初に作った曲」として「MAXIMUM OVERDRIVE」と、『Screaming Newborn Baby』から“NOFXのFat Mikeに向けた”新曲、そして最後に「Dear My Friend」を披露した。
ファンの間で注目を集めたのが、横山が新曲の演奏時に使用していた“SGタイプ”の青いギターだ。Hi-STANDARDでは使用されてこなかったギターに、SNSでは「SGは新鮮」「Kenさんが青いSG鳴らしてたのが最高！」「ずっと昔から使ってたかのような馴染んだ感があるSG」「ハイスタの新曲SG弾いてるのやばい」「ハイスタの新曲！SGだ!!」といった反応が相次ぎ、新たな出発とともに見せた、新鮮なギターにも注目が集まった。
なお、ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』は全6曲を収録予定で、ミックスはDescendentsのビル・スティーヴンソンが手がけていることも明かされた。
