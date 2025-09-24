民放公式テレビ配信サービス「TVer」にて、『秋の新ドラマ予告イッキ見動画』が配信された。

間もなくスタートする秋ドラマ。今回の動画では、民放各局で放送される新ドラマの予告動画が曜日ごとに並べられ、一本の動画にまとめらている。

秋の新ドラマの予告動画をチェックして“見たい！”と思った作品には事前に「お気に入り登録」をしておくと見逃しを防ぐことができる。お気に入り登録数の多かったドラマは、後日TVer公式Xで紹介される。

TVer「秋の新ドラマ特集」ラインナップ月曜日『絶対零度 ～情報犯罪緊急捜査～』（フジテレビ系、10月6日（月）21:00スタート ※初回15分拡大）『シナントロープ』（テレ東系、10月6日（月）23:06スタート）『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』（カンテレ・フジテレビ系、10月13日（月）22:00スタート ※初回15分拡大）『UNREAL－不条理雑貨店－』（テレビ大阪、10月13日（月）25:20スタート）『悪いのはあなたです』（読売テレビ、11月3日（月）25:29スタート）

火曜日『君がトクベツ』（MBS、毎週火曜24:59～ ※配信中）『エリカ』（フジテレビ系、9月30日（火）24:45スタート）『新東京水上警察』（フジテレビ系、10月7日（火）21:00スタート ※初回15分拡大）『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系、10月7日（火）22:00スタート）『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系、10月7日（火）23:15スタート）『そこから先は地獄』（日本テレビ系、10月7日（火）24:24スタート）『スクープのたまご』（TBS系、10月7日（火）24:58スタート）『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系、10月21日（火）21:00スタート）

水曜日『サヨナラ港区』（読売テレビ、毎週水曜・日曜25:29～ ※配信中）『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系、10月1日（水）22:00スタート ※初回30分拡大）『ワカコ酒 Season9』（テレ東系、10月1日（水）24:00スタート）『おいしい離婚届けます』（中京テレビ、10月1日（水）24:24スタート）『25時、赤坂で Season2』（テレ東系、10月1日（水）25:00スタート）『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系、10月8日（水）22:00スタート）『推しが上司になりまして フルスロットル』（テレ東系、10月8日（水）24:30スタート）『相棒 season24』（テレビ朝日系、10月15日（水）21:00スタート ※初回拡大）

木曜日『サムギョプサルですが』（テレ東系、毎週木曜24:30～ ※配信中）『#神奈川に住んでるエルフの「どきどき！エルフどき！」』（テレビ神奈川、10月2日（木）22:55スタート）『御社の乱れ正します！2～御社の不倫の件～』（BS-TBS、10月2日（木）23:00スタート）『推しの殺人』（読売テレビ・日本テレビ系、10月2日（木）23:59スタート）『橘くん抱いてください！』（TOKYO MX、10月2日（木）25:15スタート）『恋フレ ～恋人未満がちょうどいい～』（MBS、10月2日（木）25:29スタート）『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系、10月9日（木）22:00スタート ※初回15分拡大）『できても、できなくても』（テレ東系、10月9日（木）24:30スタート）『PUNKS△TRIANGLE』（フジテレビ系、10月9日（木）25:40スタート）『緊急取調室』（テレビ朝日系、10月16日（木）21:00スタート ※初回拡大）『地獄は善意で出来ている』（カンテレ・フジテレビ、10月16日（木）24:15スタート）『死ぬまでバズってろ！！』（MBS、10月16日（木）24:59スタート）

金曜日『ひと夏の共犯者』（テレ東系、10月3日（金）24:12スタート）『晩酌の流儀4 ～秋冬編～』（テレ東系、10月3日（金）24:42スタート）『湯村天使の吐息』（サンテレビ、10月3日（金）25:00スタート）『フェイクマミー』（TBS系、10月10日（金）22:00スタート）『コーチ』（テレ東系、10月17日（金）21:00スタート ※初回15分拡大）『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系、10月17日（金）23:15スタート）

土曜日『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系、10月4日（土）23:00スタート）『ふたりエスケープ』（テレビ大阪、10月4日（土）24:55スタート）『良いこと悪いこと』（日本テレビ系、10月11日（土）21:00スタート）『介護スナックベルサイユ』（東海テレビ・フジテレビ系、10月11日（土）23:40スタート）『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（ABCテレビ、10月18日（土）25:00スタート）

日曜日『寺西一浩ミステリー・SPELL～死因～』（フジテレビ系、毎週日曜24:30～ ※配信中）『ももの唄』（TOKYO MX、毎週日曜25:00～ ※配信中）『サヨナラ港区』（読売テレビ、毎週水曜・日曜25:29～ ※配信中）『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 2024』（ABCテレビ、9月28日（日）25:15スタート）『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系、10月12日（日）21:00スタート ※初回15分拡大）『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ・テレビ朝日系、10月12日（日）22:15スタート）『ぼくたちん家』（日本テレビ系、10月12日（日）22:30スタート）『君としたキスはいつまでも』（ABCテレビ、10月19日（日）24:25スタート）※関東地区ではテレビ朝日系、10月18日（土）26:30スタート『仮面の忍者 赤影』（テレビ朝日系、10月26日（日）24:10スタート）『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』（ABCテレビ、11月9日（日）25:10スタート）※（）内の日時は第1話放送開始日時。第2話以降の放送時間が異なる可能性あり。※上記作品以外も配信予定。※配信予定/内容は予告なく変更になる場合あり。また配信期間も作品ごとに異なる。

（文＝リアルサウンド編集部）