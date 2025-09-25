【限定40台】BMW X6『エディション・シャドー』が10/16までの限定受注で登場
BMW X6エディション・シャドー
ビー・エム・ダブリュー株式会社は、EセグメントのクーペスタイルSUV『BMW X6』の限定車『エディション・シャドー』を発表した。本モデルは全国40台の限定で、10月16日まで全国のBMW正規ディーラーにて注文を受け付ける。
【画像】『BMW X5/X6エディション・シャドー』と過去の限定モデル『エディション・ブラック・バーミリオン』 全9枚
クーペ特有の優美で個性的なデザインと卓越したオフロード性能が融合したX6は、2008年に初代モデルが世界初の『スポーツ・アクティビティ・クーペ（SAC）』として登場、現行となる3世代目が2019年に登場した。
BMW X6エディション・シャドー BMW
『X6エディション・シャドー』は、『X6 Mスポーツ・パッケージ・プロ』をベースにブラックをテーマとした限定車である。
ブラックカラーのキドニーグリルを採用するほか、専用装備となる22インチのオール・ブラック・ホイールや、BMWインディビジュアル・ピアノ・フィニッシュ・ブラック・トリムを装着する。
価格は『X6 xドライブ35dエディション・シャドー』が1398万円、『X6 M60i xドライブ・エディション・シャドー』が1766万円となる。
BMW X6エディション・シャドーの主要装備
・Mスポーツ・パッケージ・プロ
Mハイグロス・シャドー・ライン・エクステンディッド・コンテンツ
Mスポーツ・エグゾースト・システム
Mライト・シャドー・ライン
Mシートベルト
Mスポーツ・ブレーキ（ブルーキャリパー）
・22インチMライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング742M
・BMWインディビジュアル・ピアノ・フィニッシュ・ブラック・トリム
・ブラック・モデル・バッジ
・クラフテッド・クリスタル・フィニッシュ
・インテグレーテッド・アクティブ・ステアリング
・Mアルカンタラ・アンソラジット・ルーフ・ライニング
・BMWインディビジュアル・フル・レザー・メリノ・シート（ブラック）
・パノラマ・ガラス・サンルーフ