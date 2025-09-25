SF90との比較と849テスタロッサの位置づけ

フェラーリの新型モデル『849テスタロッサ』は、同じくV8ツインターボエンジンを搭載するPHEV『SF90ストラダーレ』の後継モデルとして発表されました。

SF90は完成度の高いデザインを持つミドシップスポーツカーでしたが、下位モデルである296GTBとパッケージが似通っており、デザインで差別化をしているものの、全体の印象は近いものがあったと思います。



フェラーリ849テスタロッサ（上）は、SF90ストラダーレの（下）の後継モデル。 フェラーリ

そこで新モデルでは『テスタロッサ』という伝統ある名前を復活させ、より『特別な存在感』を演出することを目的としたデザインをしてきたと感じました。

ただSF90とサイドビューを比較すると、全体のシルエットやキャビン周りの基本構成など意外なほど共通点が多く見受けられ、中身の多くを共有している可能性が高いと推測されます。

ですのでデザイナーに出来ることは限られるのですが、現代的でダイナミックな印象を持っていたSF90のデザインに対して、849テスタロッサは一転して、レトロモダンを強く意識した仕立てになっている点が特徴的です。

過去の名車からインスピレーション

近年のフェラーリは、過去の名車からインスピレーションを受けたようなデザイン処理を多く採用していますが、それは今回の849テスタロッサも同様です。

例えば、フロントまわりのプランビュー（上から見た図）では、SF90がフェラーリのエンブレム付近を頂点に矢印状に後退角をつけたシルエットをしていたのに対し、849テスタロッサでは真っ直ぐに近いラインを描いています。



フロントまわりを上から見ると、真っ直ぐに近いラインを描いている。 フェラーリ・ジャパン

現代のほとんどのクルマはオーバーハングの軽さや勢い、または歩行者保護を考慮し、SF90のように後退角を持つ形状が一般的なんですね。ですので、今回のスクエアなフロントデザインは非常に印象的であり、個人的にはテスタロッサというより往年の『BB』もしくは『308GTB』などを彷彿とさせる雰囲気を感じました。

低くフラットなノーズから山なりに動くフロントフェンダーのシルエット、またシンプルで幾何学的なヘッドライトグラフィックなど、1970年代後半から1980年代前半的な要素が随所に見られます。さらに、カナード状のパーツや大型チンスポイラーは空力性能を重視しつつも、クラシックなレーシングカーを思わせるユニークな表現です。

サイドからリアにかけての最大の特徴

サイドからリアにかけての最大の特徴はリアタイヤまわりの造形だと思いましたが、初見では何故タイヤ上に大きなボリュームを与えているのかが不思議でした。

通常、前後タイヤの直上はできるだけ軽く見せるのがカーデザインのセオリーで、そうすることでタイヤが強調され軽快感やスポーティさが生まれます。スーパースポーツならなおさら軽さを意識するはずですが、849テスタロッサはエアインテークから繋がる大きなボックスを配置しているんです。



初見では何故タイヤ上に大きなボリュームを与えているのかが不思議だった。 フェラーリ・ジャパン

発表会での説明によると、これは1970年代に活躍したレーシングカー『512S』、『512M』から着想を得たとのこと。確かにこの2車は、エアインテークの盛り上がりをそのままリアまで流したデザインがレーシングカーとしての機能美にあふれ、非常に魅力的でした。

ただし、タイヤとの関係を断ち切ったこの手法を現代の市販車に持ち込むのは大きな挑戦です。そこで849テスタロッサでは、リアの造形を車幅いっぱいに広げず、その代わりリアアーチにカーボン製の小さなフェンダーを追加するなどして軽く見せる工夫が施されています。

さらに、前から後ろまで一直線に通されたキャラクターラインがリアのボリュームを分割し、全体の軽快さを高めた処理でバランスを取っているなど、様々な手法が見て取れますね。

デザイン全体の評価と課題

このように『テスタロッサ』という名を冠しながらも、849テスタロッサのデザインは過去の複数モデルからインスピレーションを受けた混合的な構成になっていますが、そのせいかやや複雑な印象もあります。

一方で1984年に登場したテスタロッサは、非常に明快で特徴的なデザインでした。プランビューで前から後ろにつれてだんだん幅が広くなるような台形のシルエットは、当時でも全く見られないくらいオリジナリティが高いもので、後に他のスーパースポーツカーにも影響を与えたデザインでした。



各種要件が厳しい中、レトロと現代性を融合させた新たな試みが感じられる。 フェラーリ・ジャパン

クルマに限らずですが、デザインの魅力の本質は『明快さ』にあるとよく言われ、基本的なシルエットや立体構成が一目で意図が伝わることが優れたデザインの条件です。しかし今回の849テスタロッサを眺めるとどうしても部分ごとに処理された印象が残り、全体としての一体感に欠ける面があります。

例えば、サイドのエアインテークに配された縦の黒帯がなくなればデザインの連続性や統一感はさらに高まるかもなど、実車を見ながら色々考えてしまいました。

とはいえ、各種要件が厳しいながらもレトロと現代性を融合させた新たな試みであることは間違いなく、しかもそれを『フェラーリ』という頂点のブランドが挑戦している点にこそ、大きな意味と存在感があると言えるでしょう。