再出発の第一歩となるか――。カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「マスターズ」（２４日、カナダ・オンタリオ州ロンドン）の１次リーグ第２戦が行われ、２０２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）は、中国チームに５―４で勝利。通算成績を１勝１敗とした。

２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦（１１〜１４日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）ではタイブレークでフォルティウスに２―７で敗れ、３大会連続の五輪出場を逃した。今大会は敗戦後最初の実戦で、２３日の１次リーグ初戦は北海道銀行に４―８で敗れていた。

この日の一戦は０―１の第２エンド（Ｅ）に１点スチールされる展開。その後も相手のペースで試合が進むも、２―４の第７Ｅに２点を奪って追いつく。最終第８Ｅは不利の先攻で迎えたが、１点をスチールして白星を引き寄せた。

ＬＳは五輪で２度メダルを獲得し、世界選手権でも１６年に銀メダルを手にしている。それでも、スキップ・藤沢五月は２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦後に「チームで話し合いながらではあるが、気持ちの整理がついたら『世界一』を目指していいと思えたら、そこに向けてやっていきたい」と先を見据えていた。