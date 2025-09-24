°ì»þJ1¼«Æ°¾º³Ê·÷¤â¸½ºß8°Ì¡ÄÂçµÜ¤¬Ä¹ß·Å°´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤&¿·»Ø´ø´±¤òÈ¯É½¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¡×
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï24Æü¡¢Ä¹ß·Å°´ÆÆÄ(57)¤Î²òÇ¤¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·»Ø´ø´±¤ËµÜÂôÍªÀ¸»á(40)¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹ß·´ÆÆÄ¤ÏÂçµÜ¤¬J3¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿2024Ç¯¤«¤é»Ø´ø¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤ò¸«¤»¡¢J3Í¥¾¡¤Ë¤è¤ë1Ç¯¤Ç¤ÎJ2Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï°ì»þJ1¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï3Ï¢ÇÔÃæ¤Ç8°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¸¶Çî¼Â»á¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö2023Ç¯¤ÎJ3¹ß³Ê¸å¤ÎÆñ¤·¤¤»þ´ü¤Ë´ÆÆÄ¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¸¥¿ÈÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎJ2¾º³Ê¤Èº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯Å¸¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£¸å¤ÎÄ¹ß·»á¤Î³èÌö¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëµÜÂô»á¤Ï¡¢¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯(¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢1Éô)¤Î°éÀ®Ç¯Âå¤äÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤¿¤ëFC¥ê¡¼¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤Ç»ØÆ³¤ò·Ð¸³¡£¸¶»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Î»ØÆ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ëµÜÂô»á¤òRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Î·Ð¸³¤È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¡¢¡ÖÆ±»á¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢J1¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢µÜÂôÍªÀ¸»á¤Î¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üµÜÂôÍªÀ¸
(¤ß¤ä¤¶¤ï¡¦¤æ¤¦¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1985Ç¯8·î28Æü(40ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
µþÅÔÉÜ
¢£·ÐÎò¡¢»ØÆ³Îò¤Ê¤É
¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯ U15 ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á
¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯ U16 ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á
¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯ U18 ´ÆÆÄ/¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á
¡¦FC¥ê¡¼¥Õ¥§¥ê¥ó¥°(¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢)¢¨ ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á
¢¨FC¥ê¡¼¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à
¢£»ñ³Ê
¡¦ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¸øÇ§Sµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹
