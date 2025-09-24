【MLB】ダイヤモンドバックス5ー4ドジャース（9月23日・日本時間24日／アリゾナ）

【映像】大谷、相手野手とふざける

9月23日（日本時間9月24日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平と相手野手の交流が話題となっている。

6回表ドジャースの攻撃、先頭の1番大谷は、四球を選んで出塁すると、1死後、3番フレディ・フリーマンの打席で、マウンド上の先発ブランドン・ファットから牽制を受けることに。すぐさま無事に帰塁できた大谷であったものの、その際に大谷は、両手足を広げる“謎のジェスチャー”をして見せた後で、ファーストを守るイルデマロ・バルガスと、お互いに笑みを浮かべながら言葉を交わす姿を披露することとなった。ファンからは「大谷さん何してんの？w」「なんか謎の動きしてたw」「大谷さん本当明るいな」「ふざけてるw」「楽しそう」「相手選手が嬉しそうw」「お茶目谷さん」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、この日は大谷が6回無失点と好投したこともあり、おそらく今季ラストになるであろうバルガスとの対戦は、セカンドゴロにレフトフライと、いずれも大谷の勝ち。明日以降、大谷は打者としてのみの接触となるが、出塁時にはその不思議な交流に注目したいところだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）