¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¾åÃ«º»Ìï¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥°¤ò¤ª¤ê¤¿¤éà¤µ¤ä¤Á¤ã¤óá¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Î°ðÅÄÄ¾¼ù¤È²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡¢½÷Í¥¤Î»³ºê¹ÉºÚ¤¬£²£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦»³ºê¹ÉºÚ¡¡£È£å£á£ô¡õ£È£å£á£ò£ô¡ª¡×¤Î¸ø³«Ï¿²»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¸²óÌÜ¤Î¸ø³«Ï¿²»¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾åÃ«º»Ìï¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¾åÃ«¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡Ø£È£å£á£ô¡õ£È£å£á£ò£ô¡ª¡Ù¤Ë»Ë¾åºÇÂç¤Î°Ì´¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£
¡¡²Ï°æ¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ç¤Ïà¤µ¤äÍÍá¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¤ª¤ê¤¿¤éà¤µ¤ä¤Á¤ã¤óá¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£Æü¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡ËÆþ¤ê°ì½ï¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»äÉþ¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¾åÃ«¤Ï¡¢àÁÇá¤ÎÉôÊ¬¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¡¢¡ÖÉáÃÊ¡¢¥ê¥ó¥°¤Çµ¤¤òÄ¥¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¥ê¥ó¥°¤ò²¼¤ê¤ë¤ÈÈ¿Æ°¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ÆÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ê»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¡¢²Ï°æ¤¬¡Ö¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ä°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤ì¤Æ¡¢²æ¡¹¤â³Ú¤·¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢»³ºê¤â¡Ö¤µ¤äÍÍ¤Î¥È¥ê¥³¤Ç¤¹¡£¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£