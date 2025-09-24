【GUの赤】が華やか見え100点！ 着回し力バツグン♡「優秀トップス」

今季トレンドとして注目されているカラー「赤」。華やかなカラーですが、着慣れない人も多いのでは？ 大人も着こなしやすいうえに着回し力優秀、なおかつ手に取りやすい価格のアイテムがあれば、トライしやすいはず。そこで今回は【GU（ジーユー）】から登場したセットトップスをピックアップ。カーデ × ノースリポロシャツのセットで、華やかさも上品さも兼ね備えています。オシャレスタッフさんのコーデも参考にしてみて。

華やかで品のある大人の着こなしにぴったり

【GU】「2ピースリブニットポロシャツ（ノースリーブ）」\3,990（税込）

クロップド丈のカーディガンと、同素材のノースリーブポロシャツのセットアイテム。公式サイトによると「ロングシーズン着用できるサラッとした肌ざわりの素材」とのことで、即戦力になってくれそう。セットでもそれぞれ単体でも着回せるのが魅力です。

トレンドカラーを組み合わせて旬度UP！ フレアスカートで女性らしく

セットで着てロングスカートを合わせると、ブラウンが鮮やかな赤に落ち着きを添えてくれます。カーデは腕を通さずに肩掛けすれば、大人っぽくこなれた印象に。昼夜の気温差が気になりがちな今の時期にぴったりなセットトップスです。

赤のノースリポロシャツでヘルシースタイル

こちらはノースリポロシャツを一枚で着てヘルシーに。カジュアルなジーンズコーデも、襟付きのポロシャツがきちんと感をプラスしてくれます。今っぽく仕上げるならジーンズはカーブシルエットを選び、ウエストはスッキリ見せてベルトでウエストマークするのがおすすめ。

腰位置が高く見えそうな上品スタイル

「しっかりとした生地感と細かいリブが細見えさせてくれるのが嬉しい」と、こちらのスタッフさんも推すカーデ。ブラックのナロースカートを合わせれば、赤が映える着こなしに。ボタンの留め外しを工夫して、抜け感をプラスするのがオシャレ見えのポイントです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu