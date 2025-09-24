◇ウエスタン・リーグ 阪神2―5広島（2025年9月24日 日鉄鋼板SGLスタジアム）

阪神の西勇輝投手（34）が24日、ウエスタン・リーグの広島戦で先発し、5回2失点と粘投した。

立ち上がりこそ、苦しんだものの以降は立て直した。3回はテンポよく3者凡退に抑えるなど、イニングを重ねるごとに本来の姿を取り戻し、初回以降は無失点。「何年経っても、初回の入り方は難しいものやから。厳しいところに投げるのは当たり前やし、その中で簡単にいって、3点目、4点目を与えてしまうピッチングの内容よりも、こうやって球数をかけてでも、低めに投げて打ち取ることの方が大切。雑にならずに低めに投げ続けられた。（女房役の）栄枝には感謝したい」と冷静に振り返った。

味方失策で走者を背負う場面もあったが、後輩を思いやった。ミスした直後には自ら歩み寄って声をかけ、優しくフォロー。プロ17年目右腕は「ミスしてもミスをカバーするのが野球やから。俺も何回も失敗してきた。みんな経験して上手くなったと思うし、また練習して上手くなればいいんじゃないかな」と笑顔でうなずいた。