フランク ミュラー新作♡ヴァンガード スリム スフマート登場

フランク ミュラーの新作「ヴァンガード スリム スフマート」が登場♡ルネサンスの巨匠ダ・ヴィンチの絵画技法“スフマート”を文字盤に再現し、光と影のグラデーションで時の移ろいを表現しています。厚さを約3mm抑えたスリムケースは、知性と感性を併せ持つ大人の手元にふさわしい洗練された仕上がりです♪ぜひこの機会にチェックしてみて。

スフマート技法で描く時のグラデーション

“スフマート”は、輪郭をぼかし光と影で表現する技法。ヴァンガード スリム スフマートの文字盤では、中心から外周へ向かうグラデーションで時間の流れを描きます。

放射状のヘアライン加工と手作業で重ねる彩色により、光の加減や見る角度で異なる表情が生まれ、時間の“揺らぎ”を感じられるデザインです。

洗練されたスリムケースと素材

従来のヴァンガードコレクションからケース厚を約3mm抑えたヴァンガード スリム スフマートは、縦50×横41mmのサイズに収まりつつ存在感を放ちます。

18Kピンクゴールドケースにカーフ×ラバーストラップを組み合わせ、光の反射で奥行きを感じる立体的なフォルム。上品な手元を演出する逸品です♡

価格とバリエーション

ヴァンガード スリム スフマートは、自動巻き仕様、18Kピンクゴールドケース、カーフ×ラバーストラップで展開。サイズは縦50×横41mmで税込3,740,000円、縦52.3×横42.5mmで税込3,850,000円。

光と影のグラデーション文字盤が、時間の感情や揺らぎを手元で感じさせる、フランク ミュラー新作ならではの洗練ウォッチです♪