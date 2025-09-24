9人組ガールズグループ、NiziUのMAKO（24）、AYAKA（22）、RIMA（21）が9月12日にオープンしたロンドン発のグローバルラグジュアリーアクセサリーブランド「JIMMY CHOO（ジミー チュウ）」の日本初ストリートカフェ「JIMMY CHOO Street Cafe Ginza（ジミー チュウ ストリートカフェ銀座）」を訪れ、ブランドやカフェの魅力、この秋に挑戦したいことなどを語った。

MAKOは「ストリートカフェの開放感があり、ラグジュアリーさと温かみが共存している空間が印象的でした」と語り、AYAKAは気になるメニューについて「サーモンが乗ったガーデンサラダが華やかでおいしそうで、ボリューム感も魅力的でした」と笑顔。RIMAは「昔からチーズトーストが本当に大好きで、海外のチーズトーストは（表面が）こんがり焼かれていて、その色を完璧に表現されていたので、今にも食べたくなってしまいました」と話した。

休日などでのカフェの楽しみ方についても明かした。RIMAは「息抜きやリフレッシュのためにカフェを利用して、お母さんとのショッピングの合間にもよく行きます。きれいでリラックスできる空間が大好きです」といい、MAKOは「読書が好きなので本を読みにカフェに行くことが多いです」と語った。

また、この秋に挑戦したいことについてAYAKAは「お菓子作りが好きで、最近チーズケーキをおいしく作るのにハマっているので、さらに上を目指して本格的なチーズケーキを作りたいです」と力を込めた。MAKOは「読書の秋ということで、今年の秋は10冊読めたらいいなと思っています。（よく読むジャンルは）哲学や人間の在り方についてなどを読んでいます」と意外な一面も明かした。

グループの中で流行していることなどにも話題は及び、MAKOは「デジタルカメラが流行っています。メンバー同士でツアーやイベントの際に撮り合いっこをして、送りあっています」。AYAKAも「画質がエモい感じで撮れるのがかわいいので、古めの中古のカメラなどを使ったりしています」とほほ笑んだ。