麻薬取締法違反罪で起訴された俳優清水尋也被告（26）と共同で大麻を所持したとして、警視庁薬物銃器対策課は24日までに同法違反の疑いで、俳優遠藤健慎容疑者（24）を逮捕した。捜査関係者によると「（清水被告の）家で大麻のようなものを見ましたが、私のものではありません」と容疑を否認しているという。これを受け、遠藤容疑者の所属事務所の「ヒラタオフィス」が公式サイトで声明文を発表した。

公式サイトで「弊社所属・遠藤健慎に関する報道について」ついてとし「弊社所属俳優・遠藤健慎に関する報道につきまして、現在、関係各所と連携のうえ事実関係を確認しております」と報告した。「この度は、関係者の皆さま、ならびに日頃よりご支援くださっている皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪し「今後の対応につきましては、確認が整い次第、速やかにご報告申し上げます」と結んだ。

遠藤容疑者は静岡県出身で、子役としても活動していた。16年に映画「がらくた」で初主演。21年のNHK大河ドラマ「青天を衝け」では渋沢栄一の息子・渋沢秀雄役を演じ、大河ドラマ初出演。清水被告とは映画「ミスミソウ」や、TBS系「チア☆ダン」で共演している。