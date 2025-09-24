AKB48の海外姉妹グループ、KLP48は24日、オーディションで選考していた2期生メンバー13人を発表した。地元マレーシア人が7人、隣国インドネシア人が4人、カザフスタン人が1人、日本人メンバーとしてマシロも加入。1期生には日本人メンバー4人のほか、香港出身メンバーらもおり、さらに多国籍化が進む陣容となった。

2期生はグループの公式YouTubeチャンネルの生配信で発表された。1期生のヒラリー（16）とアマンダ（18）が司会を務め、13人がお披露目された。自己紹介のほか、特技などの自己PRも行い、早速それぞれの魅力をファンにアピールした。

唯一の日本人2期生メンバーとなったマシロは英語で「KLP48のピュアホワイトエンゼルは誰？」と問いかけ「マシロ〜！」とコールする自己紹介を披露。日本語で「これから2期生頑張ります。よろしくお願いします」とあいさつした。

メンバーの名前と国籍は以下の通り。

イサベル（マレーシア）

マイア（マレーシア）

アリス（マレーシア）

ジョー（マレーシア）

タラ（マレーシア）

シャリファ（マレーシア）

シュウ（マレーシア）

ハナ（インドネシア）

シンディー（インドネシア）

ディーバ（インドネシア）

ケイ（インドネシア）

アイシャ（カザフスタン）

マシロ（日本）

◆KLP48 AKB48の海外姉妹グループとして、昨年7月にマレーシアを拠点に活動を開始。AKB48の行天優莉奈、黒須遥香、山根涼羽、STU48の甲斐心愛の日本人4人が発足と同時に移籍し、現地オーディションで選ばれた9人を加えた計13人が1期生メンバーとなった。ステージではAKB48楽曲を中心に披露しており、今後オリジナル曲制作なども行っていく予定。年内をめどにクアラルンプールに専用劇場も完成予定となっている。