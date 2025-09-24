マレーシア拠点KLP48が２期生13人発表 日本人１人 カザフスタン人も加入で多国籍化進む
AKB48の海外姉妹グループ、KLP48は24日、オーディションで選考していた2期生メンバー13人を発表した。地元マレーシア人が7人、隣国インドネシア人が4人、カザフスタン人が1人、日本人メンバーとしてマシロも加入。1期生には日本人メンバー4人のほか、香港出身メンバーらもおり、さらに多国籍化が進む陣容となった。
2期生はグループの公式YouTubeチャンネルの生配信で発表された。1期生のヒラリー（16）とアマンダ（18）が司会を務め、13人がお披露目された。自己紹介のほか、特技などの自己PRも行い、早速それぞれの魅力をファンにアピールした。
唯一の日本人2期生メンバーとなったマシロは英語で「KLP48のピュアホワイトエンゼルは誰？」と問いかけ「マシロ〜！」とコールする自己紹介を披露。日本語で「これから2期生頑張ります。よろしくお願いします」とあいさつした。
メンバーの名前と国籍は以下の通り。
イサベル（マレーシア）
マイア（マレーシア）
アリス（マレーシア）
ジョー（マレーシア）
タラ（マレーシア）
シャリファ（マレーシア）
シュウ（マレーシア）
ハナ（インドネシア）
シンディー（インドネシア）
ディーバ（インドネシア）
ケイ（インドネシア）
アイシャ（カザフスタン）
マシロ（日本）
◆KLP48 AKB48の海外姉妹グループとして、昨年7月にマレーシアを拠点に活動を開始。AKB48の行天優莉奈、黒須遥香、山根涼羽、STU48の甲斐心愛の日本人4人が発足と同時に移籍し、現地オーディションで選ばれた9人を加えた計13人が1期生メンバーとなった。ステージではAKB48楽曲を中心に披露しており、今後オリジナル曲制作なども行っていく予定。年内をめどにクアラルンプールに専用劇場も完成予定となっている。