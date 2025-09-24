【ニューヨーク＝金子靖志】ロシアの侵略を受けるウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２４日、国連総会の一般討論演説に臨んだ。

停戦に応じる姿勢を見せないロシアに対し、国際社会が結束して圧力を強化するよう訴えた。

ゼレンスキー氏は「ロシアによる我が国への戦争は続いている。毎週人々が命を落としている。それでも停戦が実現しないのはロシアが拒んでいるからだ」とロシアを非難した。また、「国際法は真に擁護する意思を持つ強力な友人がいなければ完全に機能しない。武器がなければそれさえも機能しない」と述べ、ウクライナの「安全の保証」には各国による支援が必要だと強調した。

ロシアと貿易を続けている国や中立を保っている国に対しては、「ロシアがこの戦争を引き延ばし続けている中、沈黙していてはいけない。声を上げて非難してもらいたい。我々と共に人命や国際法、秩序を守ることに加わってほしい」と呼びかけた。

ゼレンスキー氏は前日の２３日には、ウクライナ情勢に関する国連安全保障理事会の会合に出席した。

会合でゼレンスキー氏は、中国について「ロシアが完全に依存している強大な国だ。中国なしではプーチン（露大統領）は何もできない」と指摘。「それにもかかわらず、中国は行動を起こさずに沈黙をしたまま、距離を置いている」と述べ、中国に平和に向けて責任ある役割を果たすよう迫った。