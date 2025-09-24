Photo: SUMA-KIYO

1年ほど前から、よく目にするようになった「マグネット内蔵のUSB-Cケーブル」。

とても便利なので、もう1本買い足そうかと考えていた矢先、なんとダイソーのお店で新たに発売されているのを発見！

価格もあまりに魅力的だったため、気づけば買い物カゴへ放り込んでいました。

低価格でも機能はしっかり

Photo: SUMA-KIYO

それがこの「くるくる収納 マグネットケーブル（税込 550円）」。どういうアイテムかご存じない方もいらっしゃると思うので、まずは使い方から説明しますね。

一見するとなんの変哲もないUSB-Cケーブルですが、実は被膜の内側にマグネットが仕込まれており、手でくるくると巻くだけでケーブル同士がピタッと吸着し、このように美しくまとまってくれるんです。

Photo: SUMA-KIYO

これが世に登場するまでは、ケーブルを結んだり、ストラップでとめたりと、収納するたびにひと手間かかっていましたが、これなら何も使わずにサッとまとめられるので、とにかく楽ちん。

この「くるくる収納 マグネットケーブル」も、磁力がしっかり備わっており、他社製品と同じように手で簡単にまとめることができました。これがワンコインで買えるとは、ダイソー恐るべし…。

急速充電に対応

Photo: SUMA-KIYO

長さは1mで、ケーブルの両端はUSB-C端子。最大60W（20W/3A）のUSB-PDに対応しており、スマホの急速充電はもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンやモバイルバッテリーも問題なく充電できました。

Photo: SUMA-KIYO

データ転送はUSB2.0規格で、理論値は最大480Mbps。超ハイスペックとはいえませんが、軽めのデータ転送には十分な性能です。

とはいえ、僕が以前紹介したCIOから発売されている「スパイラルシリコンケーブル」は、「USB-PD3.1」「PD EPR」「5A」などに対応し、最大240Wの出力が可能なハイエンド仕様。さすがに、そこには価格なりの差を感じるところです。

Photo: SUMA-KIYO

まだ使い始めたばかりなので、耐久性については追って検証していきたいところですが、被膜や端子も丁寧かつ丈夫に作られており、簡単に壊れてしまいそうな印象はありません。

カラーバリエーションはブラックのみ、長さは1mのワンサイズ展開です。