人気シリーズ『スター・ウォーズ』の約7年ぶりとなる劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（2026年5月22日 映画館にて日米同時公開）の、初映像が公開されました。

2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに映画館で公開となる本作。4月に日本で開催された祭典『スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025』で、日米同時公開が発表され注目されていました。

本作の舞台は『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』の後。孤高の賞金稼ぎである“マンダロリアン”と、強力なフォースを秘めた幼い孤児“グローグー”が、親子のような絆を育んでいく物語です。

■劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

解禁となった特報映像には、いたずら好きで食いしんぼうな愛らしいグローグーの姿や、マンダロリアンとグローグーの旅の始まりを予感させるような映像が収められています。

また、ポスターにはマンダロリアンに抱えられるグローグーだけでなく、シガーニー・ウィーバーさん演じるいまだ明かされていないキャラクターや、4人のアンゼラ人、反乱軍の戦士ゼブやジャバ・ザ・ハットとその息子らしきキャラクターらが描かれており、銀河の壮大な冒険に期待が高まる内容となっています。

本作は『スター・ウォーズ』シリーズをこよなく愛する製作陣が「ジョージ・ルーカスがもし今、続編を作るとしたら」という発想のもと、“ジョージ・ルーカスさんの「スター・ウォーズ」の魂”を色濃く継承し制作したもの。

本作の監督を務めたジョン・ファブロー監督は、10 歳の時に初めて映画館で『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』を見て人生が大きく変わったと語り、物語をつくるにおいてのアドバイスをジョージ・ルーカスさん本人から直々に受けたと明かしています。

ジョン・ファブロー監督は「『スター・ウォーズ』を観ている、観ていないに関わらずお楽しみいただける作品です」と意気込みを語っています。