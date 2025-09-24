【ダイソー × TGC】が可愛いーーッ♡ 完売前に狙いたい！「新作アイテム」

この秋【ダイソー】から、国内最大級のファッションイベント「TGC（東京ガールズコレクション）」とのコラボグッズが登場！ 今回は話題の新作から、デイリー使いしやすいショルダーバッグとポーチをピックアップしました。洗練されたデザインや秋らしい素材が魅力で、コーデのポイントになりそうです。ぜひ完売前にチェックして。

高見えするレザー調素材のショルダーバッグ

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\550（税込）

シンプルなデザインが大人っぽい雰囲気のショルダーバッグ。高見えするレザー調素材で、この価格とは思えない仕上がりです。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「A4サイズくらいの大きさ」とのことで、使い勝手がよさそう。チャームホルダーが付いているので、好みのチャームをジャラっと付けて可愛くアレンジできるのが嬉しいポイント。

持ち歩くだけで気分が上がりそう！ ふわふわポーチ

【ダイソー】「ハート型ポーチ」\220（税込）

ふんわりとした毛足の長い素材が秋ムードを演出。ハートの可愛らしいフォルムで、持ち歩けば気分が上がるかも。ポーチとしてはもちろん、カラビナが付いているのでバッグチャームにするのも◎ ニュアンス感があって上品なグレーのほか、白・ピンク・ブラウンという豊富なカラー展開も魅力的。

