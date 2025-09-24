「大脱出3」“カラオケ部屋”名場面シーン解禁 話題の楽曲「閃光」カラオケ配信スタート
【モデルプレス＝2025/09/24】「水曜日のダウンタウン」藤井健太郎氏×クロちゃん×お馴染みの芸人たちによるヒットコンテンツ第3弾「大脱出3」の第5話が、DMMの総合動画配信サービス・DMM TVにて9月24日23時より配信スタート。この度、第4話ラストでの脱出を記念し、“カラオケ部屋”の名場面を振り返る場面写真が解禁された。
【写真】お見送り芸人しんいち、ギャルモデルとランウェイ歩く
晴れて“カラオケ部屋”を脱出した井口浩之（ウエストランド）＆お見送り芸人しんいち。実はMCのバカリズムと小峠が「どの部屋が一番嫌か？」という問いに“カラオケ部屋”と答えるほど、過酷だった。
脱出の条件が「カラオケで80点以上を出すこと」だと知り、「なめんといてほしい」「すぐ終わる系？」と高を括っていると、画面に映し出された「閃光」の文字。流れ出すまるで聞き覚えのない楽曲に呆然と立ち尽くすしかない2人。かくして終わりなき挑戦が始まった。
おそるおそる歌ってみるが、当然音程が取れるはずもなく30点台からのスタート。サビで点数を稼ぐ作戦では、必死に歌詞や音程バーのメモを試みるも惨敗、試行錯誤の末、諦めて2人で歌い込む作戦に。そして、先にブレイクスルーを迎えたのは…意外にも井口だった。思わぬ才能を開花させ、着実に音程を正解に近づけていく。“真剣なまなざし“で歌う姿は、さながらプロフェッショナル。MCの2人も成長に感嘆の声をあげていた。
そんな井口の歌をお見送り芸人しんいちは疲れ切った表情で聴く。歌ネタ芸人の真価が発揮できず、「俺、足引っ張ってない？」とあっという間に勢いを失い、井口がお見送り芸人しんいちを指導する“新たな師弟関係”が確立する意外な展開に。そして奮闘の末、見事な歌唱で井口が「82.643点」をたたき出す。
課題クリアとともにドアが開き、その先につながっていたのは“ドミノ部屋”。一足先に到着していた、みちお（トム・ブラウン）＆岡野陽一は、2人の合流に「こっちのもんだ！」「ありがとう！」と歓喜し、先輩面でタバコをふかしながら笑顔で迎え入れた。メンバー増員により、事態は好転していくのか。
「光のもと つれづれに〜」と印象的なフレーズと独特なメロディーで始まり、井口＆お見送り芸人しんいちを苦戦させた謎の楽曲「閃光」。配信開始後、「閃光の歌詞に何か意味があるのかな…」「閃光なんのどこの曲なの」「サビが頭から離れずに、口ずさんでしまう」「閃光が頭から離れない」と瞬く間に巷で話題騒然となった。
遂には「丸亀製麺で『閃光』が聞こえた気がした」と幻聴を訴える者や、音程を予想した「閃光」弾いてみた動画をアップする猛者まで出現し、日常を浸食する程のインパクトを残していった。しかし、その“正解”は未だ発表されないまま。そんな謎の楽曲「閃光」が「ポケカラ」アプリ内で配信開始された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】お見送り芸人しんいち、ギャルモデルとランウェイ歩く
◆「大脱出3」“カラオケ部屋”場面写真解禁
晴れて“カラオケ部屋”を脱出した井口浩之（ウエストランド）＆お見送り芸人しんいち。実はMCのバカリズムと小峠が「どの部屋が一番嫌か？」という問いに“カラオケ部屋”と答えるほど、過酷だった。
おそるおそる歌ってみるが、当然音程が取れるはずもなく30点台からのスタート。サビで点数を稼ぐ作戦では、必死に歌詞や音程バーのメモを試みるも惨敗、試行錯誤の末、諦めて2人で歌い込む作戦に。そして、先にブレイクスルーを迎えたのは…意外にも井口だった。思わぬ才能を開花させ、着実に音程を正解に近づけていく。“真剣なまなざし“で歌う姿は、さながらプロフェッショナル。MCの2人も成長に感嘆の声をあげていた。
そんな井口の歌をお見送り芸人しんいちは疲れ切った表情で聴く。歌ネタ芸人の真価が発揮できず、「俺、足引っ張ってない？」とあっという間に勢いを失い、井口がお見送り芸人しんいちを指導する“新たな師弟関係”が確立する意外な展開に。そして奮闘の末、見事な歌唱で井口が「82.643点」をたたき出す。
課題クリアとともにドアが開き、その先につながっていたのは“ドミノ部屋”。一足先に到着していた、みちお（トム・ブラウン）＆岡野陽一は、2人の合流に「こっちのもんだ！」「ありがとう！」と歓喜し、先輩面でタバコをふかしながら笑顔で迎え入れた。メンバー増員により、事態は好転していくのか。
◆話題の楽曲「閃光」カラオケ配信スタート
「光のもと つれづれに〜」と印象的なフレーズと独特なメロディーで始まり、井口＆お見送り芸人しんいちを苦戦させた謎の楽曲「閃光」。配信開始後、「閃光の歌詞に何か意味があるのかな…」「閃光なんのどこの曲なの」「サビが頭から離れずに、口ずさんでしまう」「閃光が頭から離れない」と瞬く間に巷で話題騒然となった。
遂には「丸亀製麺で『閃光』が聞こえた気がした」と幻聴を訴える者や、音程を予想した「閃光」弾いてみた動画をアップする猛者まで出現し、日常を浸食する程のインパクトを残していった。しかし、その“正解”は未だ発表されないまま。そんな謎の楽曲「閃光」が「ポケカラ」アプリ内で配信開始された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】