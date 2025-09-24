シャオミは、ワイヤレスイヤホン「Xiaomi OpenWear Stereo Pro」や、スマートウォッチ「Xiaomi Watch S4 41mm」、新色の「Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition」をグローバル向けに発表した。

3製品はいずれもゴールドカラーがラインアップされており、同時に発表された「Xiaomi 15T」シリーズの「モカゴールド」や「ローズゴールド」とあわせて「Gold Collection」というコンセプトが打ち出されている。

Xiaomi OpenWear Stereo Pro

「Xiaomi OpenWear Stereo Pro」は、シャオミとして初めてハイブリッドマルチドライバーを搭載したオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン。

Harmanの専門家と共同でチューニングした専用EQプロファイルを2種類搭載。360度ヘッドトラッキング対応のサラウンドサウンドにより、臨場感あるリスニング体験を実現する。

さらに従来の音漏れ低減構造に加えて10mmの音漏れ低減ドライバーを備え、逆位相の音波を放出。「Xiaomi OpenWear Stereo」と比べて音漏れ抑制効果が最大60％向上している。

カラーはサンドゴールド、オブシディアンブラック、チタングレーの3色。

Xiaomi Watch S4 41mm

「Xiaomi Watch S4 41mm」は、1.32インチAMOLEDディスプレイを搭載したコンパクトなスマートウォッチ。

厚さは約9.5mmで、重さも約32gと軽量。睡眠トラッキングには多次元分析と、21日間のガイド付き改善プランが新たに加わった。

150以上のスポーツモードに対応し、水泳やスキーにも対応。GNSSデュアルバンド測位により、正確なルートトラッキングが可能となっている。

バッテリー駆動時間は最大8日間。カラーはサンセットゴールド、ミントグリーン、ホワイト、ブラックの4色で、サンセットゴールドのみリューズにラボグロウンダイヤモンドがあしらわれている。

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

「Xiaomi Smart Band 10」に、新色のゴールド「Glimmer Edition」が追加された。

本体はゴールドカラーで、ストラップも新しいデザインが採用されている。