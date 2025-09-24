USJで“完売必至”年越しカウントダウンイベント開催決定 最大26時間遊び放題＆豪華ステージで年納め
【女子旅プレス＝2025/09/24】ユニバーサル･スタジオ･ジャパンでは、大晦日から最大26時間にわたってパークを遊びつくせるスペシャル・イベント「NO LIMIT！ カウントダウン 2026」を、2025年12月31日（水）から2026年1月1日（木）まで開催する。
「NO LIMIT！ カウントダウン」は、大晦日の12月31日（水）19時から、新たな年の幕開けである元旦の2026年1月1日（木）21時まで最大26時間パークを遊び尽くせるもの。昨年もチケットが完売した、年納めにふさわしい豪華イベントだ。
カウントダウン当日は、年越しの瞬間に約4,000発の豪華花火が夜空を彩る「カウントダウン・モーメント」や、今年のパークを象徴する人気エンターテイメントを凝縮した、一夜限りの豪華な「カウントダウン・スペシャル・ステージ」を開催。
「カウントダウン・スペシャル・ステージ」では、麦わらの一味やクロスギルドのバギーなど海賊と海軍の戦いに全身で入り込める「ワンピース・プレミアショー 2025」や、BTSなどを輩出するHYBE MUSIC GROUPの人気アーティスト楽曲とミュージックビデオにあわせ、パークの仲間たちと踊って歌える「NO LIMIT！ サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」、秋のパークを沸かせている「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ」といった目玉コンテンツが集結。そして「ユニバーサル・クールジャパン」10周年を記念し、歴代の人気コンテンツの楽曲が楽しめる特別なショー「ユニバーサル・クールジャパン 10th Anniversary シンギング・ショー」も開催。セサミストリート、スヌーピー、ハローキティ、ミニオンとパークの仲間たちも勢揃いする興奮必至の内容だ。
さらに、大晦日から元日の夜まで最大26時間、パークの人気ライドやショーを体験できる「26時間遊び放題」や、パークの仲間たちが和装姿で新年を祝う「ニューイヤー・グリーティング」など、年末にふさわしい熱狂体験が勢揃い。
そして、プライベート・ガイド付きツアー「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー」に、1組限定（税込\1,300,000）の豪華プラン「NO LIMIT！ カウントダウン 2026 〜最上級ラグジュアリープラン〜」が今年も登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催期間：2025年12月31日（水）19:00〜2026年1月1日（木）21:00
チケット：専用入場チケット「パーティ・パス」が必要
チケット価格：16,900円〜
チケット発売日：2025年10月7日（火）12:00より順次販売を開始
■NO LIMIT！ カウントダウン 2026概要
【Not Sponsored 記事】