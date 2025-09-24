»°±º¡¢ÌÚ¸¶ÁÈ¤¬¥ê¥Õ¥È³ÎÇ§¡¡CS¥Í¡¼¥Ù¥ë¥Û¥ë¥óÇÕ
¡¡¡Ú¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¹¥È¥É¥ë¥Õ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Í¡¼¥Ù¥ë¥Û¥ë¥óÇÕ¤Ï25Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¹¥È¥É¥ë¥Õ¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£24Æü¤Ï»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¸ø¼°Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ú¥¢¤Çºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¥¹¥í¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥Ä¥¤¥¹¥È¥ê¥Õ¥È¤òÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï9·î¾å½Ü¤ÎCSÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤Ç¡¢»°±º¤Ï¡Ö¡Ê2¿Í¤¬¡ËÁÈ¤ó¤ÀÃæ¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÌÚ¸¶¤Ï¡ÖÆ°¤¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£