◆楽天3―8ソフトバンク（24日、楽天モバイルパーク）

いわゆる「ケチャドバ」というやつか。サッカーの世界でなかなか出ないゴールが1本決まると一気に量産されることを、ケチャップがドバドバ出る状態に例えた言葉だ。2戦連続零封負けから一転、小久保ホークスも8点を奪って快勝した。

打線を勢いづけたのはレギュラーシーズンでは7年ぶりに1番に座った柳田の二塁打で間違いないが、その柳田をこの日のチーム初得点として本塁へ迎え入れたのが3試合ぶりに4番に座った中村だった。初回無死満塁でボテボテの打球を一、二塁間へ。この二ゴロの間に柳田が生還し、チームに19イニングぶりの得点をもたらした。

「チームはずっと点が取れていなかったので、重圧は十分あったけど、とにかくどんな形でもいいので早い段階で前に飛ばそうと思っていた。今日は十分、仕事ができたんじゃないですか」

そう言うと、中村はニヤリと笑って移動のバスに乗り込んだ。実は前カードのオリックス4連戦で、チームは満塁の好機に11打席無安打と沈黙して無得点。4連敗の大きな要因となっただけに、この1点の重みを誰より分かっていたからこその笑顔だった。

結果的にこの1点が決勝点となったのだから、非常に価値ある「凡打」だった。この1勝でチームの優勝マジックは4。歓喜のゴールもすぐそこだ。（石田泰隆）