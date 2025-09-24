北山宏光さん（40）が24日、ブルガリア共和国の友好親善大使に就任。9月にブルガリアの魅力を知るため、実際に訪れたときのエピソードを披露しました。

幅広い世代から支持されている北山さんが、ブルガリアの魅力を伝えるために就任。日本でブルガリア友好親善大使が任命されるのは、今回が初めてだといいます。北山さんは「僕が感じたブルガリアの素晴らしさを日本の方々に伝えるとともに、エンターテインメントを通じてブルガリアと日本をつなぐ、架け橋のような活動をしていけたらと思っております」と語りました。

■ブルガリアの文化・歴史を肌で感じるために現地へ

8日〜10日間かけてブルガリアを回った北山さん。「プロヴディフってところに行って、ローマ劇場。2世紀から残ってる劇場で、今もなおそこで演奏とかがあるんですよ」とコメント。

続けて「そういうのも文化として歴史として素晴らしいと思いましたし、ちょうど天気もよくて高台になっててステージの裏に壁がなくて、町が抜けてるんですよ。だけどちゃんと音が反響するように設計されているっていう、技術的なことも僕は素晴らしいと思いましたし、（ローマ劇場は）オペラとかやられる。僕はちょうど見られなかったんですけど、次はちょっと見てみたい、聴いてみたいと思いました」と振り返りました。