◇ウエスタン・リーグ 阪神2―5広島（2025年9月24日 日鉄鋼板SGLスタジアム）

阪神はウエスタン・リーグ公式戦で広島と対戦し、2―5で敗戦した。

先発の西勇輝投手（34）は初回こそ失点を許したものの、5回2失点と粘投。2番手には石井大智投手（28）が調整登板し、3者凡退と圧巻の投球を披露した。

この日は藤川監督が緊急視察に訪れ、ナイター開催の2軍戦を生でチェックするのは今季初めてだった。

以下は平田2軍監督との一問一答。

――先発の西勇は初回は苦しんだが、以降はしっかり抑えた

「初回はね、こちらの味方のミス、内容のミスで2点取られたっていうとこだけど。ちょっと変化球がな。初回高かったけど、修正してまとめたよね」

――2番手の石井は抹消後、初めての登板

「石井はもう言うことないよ。うん。もう見ての通りよ。う全く心配ないというか、もう監督も安心して帰ったんじゃないかな」

――1軍帯同中の高寺、中川もスタメン出場

「うん。明日も来るし、今日はゲームね。一軍の方なかったんで、高寺とか中川とか、こういう、やっぱりゲームに出て、色んな、なんちゅうかな、ゲーム感というか、打席に立って、そういうゲーム感を養うっていうので、やっぱり来てるんでね、プラス、やっぱり自分たちのレベルアップに繋がるように来てるんで、明日もたくさん来るんじゃないかな？こういう、ちょうど一軍がゲームがない時に、ファームのゲームがあるんでね、これはもう1番いいよな」

――藤川監督が視察に訪れて、若手にもいい刺激

「やっぱ見られてるっちゅうことはね、アピール、当然ね。監督の目に留まるようなアピールをしたいっていうのは当然あるだろうし。そういうところだと思うけど、物足りないなと思って帰ったんちゃう？物足りないでしょ。監督の目に留まったような選手いるか？石井だけでしょ？今日の収穫は、そういうことやん。石井と楠本だけやんか。監督が印象に残ったのは。今日は石井がピシッと行ってくれたなってだけ。あとは物足りないっていう印象じゃないかな」

――藤川監督と直接話は

「行った時にあいさつと、1軍で出たらいろんなことを要求されるので、作戦面と、これは言えないけど。いろんなことをやるというかね、その選手選手によっての1軍でやるようなことを、当然それは今でもやってるんでね。まあそういうことですよ」

――明日の先発は

「伊藤稜だよ」