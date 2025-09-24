Da-iCE“ココロオドルお祭りソング”「Tasty Beating Sound」のダンスプラクティス映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Da-iCEが、新曲「Tasty Beating Sound」のダンスプラクティス映像を公開した。

■楽曲タイトルから歌詞、ビートまで五・七・五で構成

9月24日に配信リリースされた「Tasty Beating Sound」は、メンバーの工藤大輝、花村想太が作詞作曲を担当。「ココロオドルお祭りソング」をテーマに制作され、楽曲タイトル、歌詞、ビートに至るまで、俳句や川柳に見られる詩の形式である五・七・五で構成。幅広い年齢層が楽しめる遊び心あふれる一曲となっている。

この楽曲は、アース製薬“モンダミン”のCMタイアップソングに起用されており、Da-iCEが出演する新TVCMが全国で放映中だ。

そして、楽曲のキーワードである五・七・五にかけて、リリース日の午後7時5分にダンスプラクティス映像が公開。

五・七・五のリズムに合わせたキレのあるダンスや、楽しく踊るメンバーの表情、そしてコレオも手掛けたshoji（s**t kingz）が担当する川柳パートが見どころとなっている。

また、9月24日から「SNSでシェア！Da-iCE川柳キャンペーン」がスタート。Da-iCEへの想いなどを川柳にして、楽曲URLと一緒にシェアすると「Da-iCE キャラステッカー 川柳ver. 6枚セット」が10名に当たる。

■リリース情報

2025.09.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Tasty Beating Sound」



キャンペーン詳細はこちら

https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1128372





