Da-iCE“ココロオドルお祭りソング”「Tasty Beating Sound」のダンスプラクティス映像公開
Da-iCEが、新曲「Tasty Beating Sound」のダンスプラクティス映像を公開した。
■楽曲タイトルから歌詞、ビートまで五・七・五で構成
9月24日に配信リリースされた「Tasty Beating Sound」は、メンバーの工藤大輝、花村想太が作詞作曲を担当。「ココロオドルお祭りソング」をテーマに制作され、楽曲タイトル、歌詞、ビートに至るまで、俳句や川柳に見られる詩の形式である五・七・五で構成。幅広い年齢層が楽しめる遊び心あふれる一曲となっている。
この楽曲は、アース製薬“モンダミン”のCMタイアップソングに起用されており、Da-iCEが出演する新TVCMが全国で放映中だ。
そして、楽曲のキーワードである五・七・五にかけて、リリース日の午後7時5分にダンスプラクティス映像が公開。
五・七・五のリズムに合わせたキレのあるダンスや、楽しく踊るメンバーの表情、そしてコレオも手掛けたshoji（s**t kingz）が担当する川柳パートが見どころとなっている。
また、9月24日から「SNSでシェア！Da-iCE川柳キャンペーン」がスタート。Da-iCEへの想いなどを川柳にして、楽曲URLと一緒にシェアすると「Da-iCE キャラステッカー 川柳ver. 6枚セット」が10名に当たる。
■リリース情報
2025.09.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Tasty Beating Sound」
キャンペーン詳細はこちら
https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1128372
Da-iCE OFFICIAL SITE
https://da-ice.jp