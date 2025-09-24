日帰り温泉施設「よみうりランド眺望温泉　花景の湯」は、2025年10月23日(木)〜11月28日(金)の期間限定で、平日夜20時からの入館が通常より最大800円お得な「特別ナイト入館券」を販売する。

花景の湯　女性用露天風呂

10月23日(木)から遊園地で開催される「ジュエルミネーション」を楽しんだ後に、花景の湯にて「極上の癒やし」の時間を過ごすことができる。

花景の湯　内風呂

■「特別ナイト入館券」概要

販売期間：2025年10月23日(木)〜11月28日(金)の平日　※20時以降の入館が対象

購入方法：

1. 花景の湯フロントにて販売

2. よみランCLUB公式オンラインにて10月1日(水)より日時指定チケットを販売

※購入には無料会員登録が必要。