FANTASTICS¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ½Ð±é±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡×È¯Çä·èÄê¡£½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤â·èÄê¡£
FANTASTICS¤¬¡¢ËÜÆü9·î24Æü¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãFANTASTICS LIVE TOUR 2025¡íBUTTERFLY EFFECT¡É -FLY WITH YOU-¡ä¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊVo¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡×¤¬12·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¤Ï¾åÇòÀÐË¨²Î¡ß ¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡ßÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë¡ßÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS¡Ë¤Î¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤ÇÏÃÂê¤Î±Ç²è¡£¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡×¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢INI¡¢FANTASTICS¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê¡È¥È¥ê¥×¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡É¤À¡£
¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
¡ãFANTASTICS LIVE TOUR 2025¡íBUTTERFLY EFFECT¡É -FLY WITH YOU-¡ä
¾ÜºÙ¡§https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35106/
[¹Åç] ¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
2025/9/27(ÅÚ) ³«¾ì15:00 / ³«±é16:00
2025/9/28(Æü) ³«¾ì14:00 / ³«±é15:00
[Åìµþ] ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
2025/11/8(ÅÚ) ³«¾ì15:00 / ³«±é16:00
2025/11/9(Æü) ³«¾ì14:00 / ³«±é15:00
[Ê¼¸Ë] ¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
2025/11/26(¿å) ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
2025/11/27(ÌÚ) ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
[°¦ÃÎ] ¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä Âè£±Å¸¼¨´Û
2025/12/9(²Ð) ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
2025/12/10(¿å) ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
[µÜ¾ë] µÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê(¥°¥é¥ó¥Ç¥£¡¦21)
2025/12/13(ÅÚ) ³«¾ì15:00 / ³«±é16:00
2025/12/14(Æü) ³«¾ì14:00 / ³«±é15:00
[ÀÅ²¬] ¥¨¥³¥Ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê
2025/12/20(ÅÚ) ³«¾ì15:00 / ³«±é16:00
2025/12/21(Æü) ³«¾ì14:00 / ³«±é15:00
