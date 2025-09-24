か、完売しないでぇぇッ！【セリア】可愛さ100点満点♡「SWIMMERグッズ」

平成レトロブームの流れから、ノスタルジックで可愛い【SWIMMER（スイマー）】が再ブレイク中。今回は【セリア】から、細部までこだわった缶バッチカバーやファンシーなデザインに夢が膨らむ巾着ポーチなど、注目の「SWIMMERグッズ」をご紹介。見た目だけじゃなく実用性も備わったSWIMMERグッズは、即買いせずにはいられなくなるかも。

推し活に！ 細部までこだわった缶バッチカバー

【セリア】「缶バッジカバー Funny」\110（税込）

推しの缶バッジを入れて、大切に可愛く持ち歩ける缶バッジカバー。ピンクのくまさんが、両手でバッジを持っているようなデザインにも乙女心をくすぐられます。カニカンは取り外し可能。カバーの裏側は、缶バッジの安全ピンが使えるように切り取られているので、自分好みの使い方を楽しめます。

毎日持ち歩きたくなるシャカシャカキーホルダー

【セリア】「シャカシャカキーホルダー」\110（税込）

SWIMMERのキャラクターを描いたクリアなパッケージに、カラフルなハートチップをたくさん詰め込んだキーホルダー。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、「ゆれるとシャカシャカ音がする」とのこと。バッグやスマホにつけて持ち歩くのが楽しくなりそうです。

ファンタジックなデザインに夢が膨らむ巾着ポーチ

【セリア】「巾着 Funny」\110（税込）

ポップな色づかい & 星をたくさんちりばめた、ファンタジックなデザインに心惹かれる巾着。キュッと絞る部分に、赤いリボンを使っているのも可愛いポイント。レポーターとも*さんによると「サイズは16cm × 21cm」とのこと。小物入れにちょうどいい大きさで、バッグの中のごちゃごちゃ問題も解決できそうです。

完売前にGETしたい大人可愛い舟形ポーチ

【セリア】「フナガタポーチ Sweets」\110（税込）

SWIMMERの人気キャラクターを描いたこちらのポーチは、ファンのハートを鷲掴みにしそう。落ち着いた色づかいと繊細なタッチで、可愛いだけじゃなく、上品さや大人っぽさも感じられるのが魅力。レポーターとも*さんによると「なかなか店頭に現れず、やっと出会えました！」とのこと。人気のようなので早めにチェックして。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i