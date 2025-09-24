「承認欲求の塊」炎上した元アイドル、YouTube開設に批判殺到。「やば女殿堂入り」「イカれてるだろ」
YouTuberのゆりにゃさんがプロデュースするアイドルグループ・Pretty Chuu（プリチュー）の元メンバー・天宮しゅなさんは9月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。公式YouTubeチャンネルの開設を報告し、批判が殺到しています。
【投稿】炎上した元アイドルのYouTube開設に批判殺到
この投稿には「イカれてるだろ」「承認欲求の塊」「やば女殿堂入り」「これどこの層に需要あるん」「炎上系はもういらない」など批判が殺到しましたが、中には「嫌いじゃない 頑張って下さい」「このガッツを見習いたいよ？」「最強の女」「ふぁんになります」など好意的なコメントも集まりました。
(文:堀井 ユウ)
「炎上系はもういらない」天宮さんは「【報告】10月1日からYouTubeの投稿を始めようと思います!! まだチャンネル登録してない方はこれを機にぜひしていってくれたら嬉しいです」と報告。ゆりにゃさんの元恋人である「たいちくん」こと斎藤太一さんとの不同意性交を巡る騒動直後のYouTubeチャンネル開設となりましたが……。
8月末に「今回の騒動について」声明を発表したばかり8月28日の投稿で「今回の騒動について」と題し、声明を発表していた天宮さん。同日、斎藤さんも声明を発表し、騒動はいったんのところ収束に向かっていましたが、このタイミングで天宮さんがYouTubeチャンネルを開設したことを“炎上商法”と捉えた人が数多くいたようです。今後の動向にも注目したいですね。
