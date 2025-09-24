「ベースゲート横浜関内」の完成イメージ（三井不動産提供）

横浜・関内地区で開発中の街区「ＢＡＳＥＧＡＴＥ（ベースゲート）横浜関内」の開業が２０２６年３月１９日に決まった。商業エリアに老舗書店の有隣堂を含む５５店舗が出店。横浜スタジアムとつながる歩行者デッキの開通も同日を予定しており、関内駅周辺に新たなにぎわいを呼び込む。

街区は地上３３階建ての超高層複合タワー、旧市庁舎の行政棟を保存・活用した星野リゾートのホテル「ＯＭＯ７（おもセブン）横浜」、ライブビューイング施設を中心に構成される。敷地面積は約１万６５００平方メートル、延べ床面積は約１２万８５００平方メートル。完成は今年１２月２６日を予定する。

有隣堂は、旧市庁舎行政棟の地下１階〜地上２階部分（延べ床面積約１４００メートル）に出店。新業態店舗として、コワーキングスペースやギャラリーを構える。このほか、県内初の飲食店を中心にオープンする。

タワーの大半はオフィス機能で、テナントを募集している。１１階のラウンジに横浜発祥の老舗チェーン「キャラバンコーヒー」、１２階に関東学院大の「産官学連携拠点」（広報）が入居を予定している。