板谷由夏、大胆サイド空きドレスで美脚スラリ 宮澤エマ・吉田羊らドレスアップし集結【ブルガリ展覧会フォトコール第二夜】
【モデルプレス＝2025/09/24】女優の板谷由夏が9月24日、東京・六本木の国⽴新美術館で行われた「ブルガリ カレイドス ⾊彩・⽂化・技巧」オープニングデイ フォトコールに出席した。
板谷は、大胆にサイドが空いた黒のキャミソールドレスを纏い登場。スラリと伸びた美しい脚を惜しげなく見せた。また、女優の宮澤エマは白い肌が輝く白のベアトップドレス、吉田羊は黒のレザーコートを着用し、ハイジュエリーを輝かせた。
国⽴新美術館とブルガリは、「ブルガリ カレイドス ⾊彩・⽂化・技巧」を、9⽉17⽇から12⽉15⽇まで開催。⽇本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶりで、過去最⼤のスケールとなる本展では、ローマのハイジュエラー、ブルガリの⾊彩を操る唯⼀無⼆の⼿腕に光を当てる。この日は板谷、宮澤、吉田のほか、ブルガリ アンバサダーのピア・ウォルツバック、俳優の阿部寛、菜々緒が出席した。（modelpress編集部）
