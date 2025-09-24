走行距離3701キロ！ 世界にわずかしか存在しない「“極上”フェラーリ」が米国オークションに登場！「ラ・フェラーリ アペルタ」の驚愕の落札価格とは

フェラーリ創立70周年を記念して誕生した特別限定モデル

2025年8月15日から16日、2017年式のフェラーリ「ラ・フェラーリ アペルタ」が米国カリフォルニア州モントレーで開催されたRMサザビーズのオークションに出品され、高額で落札されました。

コレクターが大金を出してでも手に入れたいラ・フェラーリ アペルタは、どのようなクルマなのでしょうか。

671万5000ドル（約9億9600万円）で落札された2017年式フェラーリ「ラ・フェラーリ アペルタ」（Photo:RM SOTHEBY'S）

【画像】 超希少車！ これが落札価格9億円超のカッコいい「フェラーリ」です！ （30枚以上）

米国カリフォルニア州モントレーにて開催された、RMサザビーズが主催のオークション「モントレー・セール」は、コレクターにとってはお馴染みの大きなイベント。

今回注目された1台は、フェラーリ創立70周年モデルの2017年式「ラ・フェラーリ アペルタ」です。

世界限定210台で生産され、一般公開前に熱心なフェラーリオーナーにのみ販売されました。

パワーユニットには、6.3リッターV型12気筒自然吸気エンジンと電気モーターを組み合わせた、フェラーリ初のハイブリッド・システム「HY-KERS（ハイブリッド・キネティック・エネルギー・リカバリー・システム）」を搭載しています。

システム総出力は驚異の963馬力で、0-100km／h加速は、わずか2.9秒。最高速度は350km／hを超えると言われており、驚くほどのハイパフォーマンスを発揮します。

HY-KERSは、エネルギー回生機構と連動しているブレンボ製カーボンセラミックブレーキシステムと高度に統合されているのが注目ポイント。コーナリングの際、V12の回転数を維持することで、立ち上がりの驚異的な瞬発力を実現しています。

ボディカラーはNero Daytona（ネロ・デイトナ）。ブラックの塗装が特別な存在感を放っており、さらに赤いレーシングストライプが施されたデザインが魅力を際立たせています。

今回出品されたラ・フェラーリ アペルタは、カーボンファイバー製ハードトップと、同じくカーボンファイバー製のエクステリアパッケージがオプション装備されており、オプションだけで11万3000ドル超（当時のレートで約1226万円）です。電磁ダンパーや車速感応式ステアリングなどは標準装備。

なお、新車時の販売価格は約230万ドル（当時のレートで約2億5760万円）にも上ります。

走行距離は2300マイル（約3701km）未満。最小限の走行で大切に使用されており、定期的にメンテナンスされていることから、オーナーが大切に所有していたことが分かります。

※ ※ ※

この2017年式ラ・フェラーリ アペルタは671万5000ドル（1USドル＝約148円として、約9億9600万円）で落札されました。

新たなオーナーは、この超希少な1台をコレクションとして展示するのか、それともスリリングなドライブを楽しむのか。どちらにしても、全世界のコレクターから羨望の眼差しで見られることでしょう。