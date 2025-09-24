◆パ・リーグ 楽天３―８ソフトバンク（２４日・楽天モバイル）

８回から５番手で登板した楽天・泰勝利投手が、２回を投げて２安打５奪三振無失点の好投をみせた。プロ初登板だった８月１６日の日本ハム戦（楽天モバイル）は１回を投げ３安打で１失点していただけに「自信にはなります」と胸を張った。

１軍初登板で「真っすぐで空振りやファウルを取れる」と感じたが、翌日の８月１７日に２軍落ちした。ファームでの約１か月で、武器の真っすぐを生かすため新たにスライダーを習得。この試合でもカウントを整えたり、見逃し三振の決め球で使うなど効果的だった。精度はまだまだと話しながら、「バッターの反応が変わってきて、反応できない見逃しが増えたかなという感じ」と投球の幅が広がったと実感していた。球を受けた太田も「変化球も真っすぐも腕が振れていた。すごくいい球を投げていたので次回以降も期待してます」。一戦ずつさまざまな経験を積みながら「結果とともに、自分のポジションを徐々に上げていければいい」と意気込む左腕が、ＣＳ進出を目指すチームの新たな武器になる。