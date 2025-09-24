ASTIGUのストッキング【快】が進化♡リニューアルとWEB限定版をチェック

アツギの人気ストッキング「ASTIGU／アスティーグ【快】」がリニューアルして登場します。パンティ部レスでムレにくく、時短にもなる快適仕様はそのままに、丈夫さやはきやすさがさらに進化。2025年9月24日（水）からオンラインショップで先行発売され、店頭では2026年春夏より展開予定です。さらに、機能性を追求したWEB限定バージョンも同日発売。より美しく、心地よい毎日を叶える新作ストッキングに注目です。

リニューアル版ASTIGU【快】の特長

リニューアルしたASTIGU【快】は、3つの改良ポイントでより快適に。

縫い目を柔らかく伸縮性ある仕様に変更し、食い込みを軽減。さらにナイロン二重巻き糸を使用し、破れにくく丈夫さを強化しました。

交編生地を採用することで丸まりにくく、着脱もスムーズ。パンティ部レス構造でムレにくく、ショーツの着脱だけでお手洗いが済む時短仕様もそのまま♡

リニューアル版アスティーグ【快】



価格：990円（税込）

サイズ：S～M／M～L／L～LL（カラー：シアーベージュ／ベビーベージュ／ヌーディベージュ／ブラック）

発売日：2025年9月24日（水）オンラインショップ先行発売／2026年春夏より店頭展開

WEB限定ASTIGU【快】ストッキング

オンラインショップ限定のASTIGU【快】は、より機能性にこだわった特別仕様。扁平ナイロンでなめらかな肌触りと自然な素肌感を実現し、ゾッキ生地で伸縮性とフィット感を両立。

補強トウとノンラン仕様で伝線しにくく、吸汗加工も施されているため、汗ばむ季節も安心して着用できます。

WEB限定アスティーグ【快】ストッキング



価格：1,100円（税込）



サイズ：S～M／M～L／L～LL（カラー：シアーベージュ／ベビーベージュ／ヌーディベージュ／ブラック）

発売日：2025年9月24日（水）オンラインショップ限定発売

新しいASTIGU【快】で毎日をもっと快適に

リニューアル版とWEB限定版、2つのASTIGU【快】は、忙しい毎日を支える心強い味方。

丈夫さと心地よさを追求したリニューアル版はデイリーに、機能性を強化したWEB限定版は特別な一着として取り入れるのもおすすめです。

ライフスタイルに合わせて選べる新しい【快】で、この秋からの装いをもっと快適に、美しく楽しんでみませんか♪