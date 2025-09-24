＜図々しい＞義妹が月に一度、23時までわが家に居座るのが嫌！旦那は空気。何か良い断り方はある？
義理のきょうだいはなかなかに距離感が掴みにくい、と考えているママたちもいるかもしれませんね。お互いに程よい距離を保てるのであれば問題がないかもしれませんが、相手が妙に距離を詰めてきたり、非常識な振る舞いをするような人だとストレスが溜まってしまうのではないでしょうか。今回のトラブルは、義妹との間で発生してしまったようです。
『月に一度、義妹が23時までわが家にいる日があるのが嫌です』
義妹の訪問、もう「無理」のレベルです！
『23時なんて無理だよ、寝る時間だもの。私、月に一度どころか年に一度でも嫌だ。投稿者さんその日、憂鬱で仕方ないでしょ。また来る、また掃除って思っちゃうもんね』
『最初に許すから習慣化したんだね。まずお子さんたちが小さいころから23時まで遊ぶのはNGだと思うよ。しかも義妹の子どもはそこから電車で帰るわけでしょ？ ちょっと信じられない。23時から電車で子連れで帰る義妹って……普段からどんな生活してるんだろ』
フルタイムで働く投稿者さんにとって、貴重な休日はゆっくり過ごしたい時間でしょう。義妹が毎月押しかけてくる状況はまさに「無理！」と叫びたくなるものではないでしょうか。ママたちからは投稿者さんの状況に対する強い共感が語られました。他人の家に居座るのには、23時はなかなかに遅い時間でしょう。常識を逸脱しているという意見も寄せられました。子どもが小さいころから現在の状況が続いていること、そして夜遅くに子連れで電車で帰宅することについて眉をひそめるママたちも。義妹の生活習慣そのものにも疑問が投げかけられたのですね。
旦那さんも非常識だと思う
『そりゃ旦那は自分の妹だから気をつかわないし、家にいても空気みたいなもので気にならないだろうね。月に一度って結構な頻度だよ。フルタイムで働いてるのならなおさら、貴重な休みをつぶされてる』
『義妹が5歳上だと、旦那さんはもっと上だよね？ 旦那さん……かなり年下でフルタイム共働きの嫁さんに、なんで「迷惑かけて当たり前」みたいな顔してるんだと言いたい。投稿者さんは旦那さんと義妹が年上だから遠慮してるの？ もっと強気に出て反論していいんだよ！ なんなら「離婚も上等！」で話したら？』
言うまでもありませんが、投稿者さんの義妹は旦那さんの実妹です。自分の妹に対してならば気兼ねなく接することができるのは当たり前ですよね。だからこそ旦那さんは投稿者さんの負担を理解しにくいのではないでしょうか。これは意外と夫婦間でよくある問題なのかもしれませんね。ママたちからは「離婚も上等」という強い言葉を使ってでも、自己主張すべきだというアドバイスも寄せられました。
月に一度の訪問をやめてもらう方法は？
投稿者さんがこれ以上我慢するのはよい選択とはいえないでしょう。ストレスをため込まないためのよい方法は何かあるでしょうか？
義妹の家にお邪魔してみる
『逆をやってやれば？ 投稿者さんと子どもが義妹宅に23時までいて、送迎は旦那さんにやってもらって』
『「来月は義妹さんの家にお邪魔しますね！」と言ってみたら？』
「次回はそちらに伺いますね」と言って本当に行ってみるのはどうでしょうか。義妹もおもてなしの大変さや、夜遅くまで居座られることの迷惑さに気づいてくれるかもしれません。そしてもしお互いに「相手の家に行くの、楽しいかも」と思えるのであれば、相互に行き来するのはひとつの手段でしょう。今後の関係性も少し変わるのではないでしょうか。
おもてなしをやめてしまう
『「疲れてるから」と言って、あとは旦那さんに任せて21時には寝室に引っ込んで寝てしまう』
『ずっとリビングにいて義妹の話し相手をする必要なくない？ ほっとけばいいんだよ。食べ物はピザでもとったり、コンビニのお弁当でいいじゃん。もてなそうとしなくていいよ』
義妹に来てほしくないと感じるのは、「おもてなししなきゃ」「ちゃんとしなきゃ」と気を張ってしまうからではないでしょうか。その場合には、もうおもてなしをやめてしまうという方法もあるでしょう。旦那さんに任せて、投稿者さんは眠くなったら寝てしまう。ご飯は作らずデリバリーやテイクアウトなどを割り勘。これならば少し気が楽になるかもしれません。
投稿者さんだけ出かけちゃう
『出かけてしまえば？ その日は投稿者さんのオフの日。昼ごはんも夕飯も用意しなくていいよ』
『実家に帰るかホテルにでも泊まる』
どうしても義妹と一緒にいるのが耐えられないなら、投稿者さんが家を出てしまうのもいいかもしれません。子どものお世話も義妹へのおもてなしも旦那さんに任せて、投稿者さんはフリーの日にしてしまうのもいいでしょう。
義妹の訪問に悩む投稿者さんの状況。旦那さんの理解を得ることが難しい場合でも、自分でできる対策はそれなりにあるのかもしれません。無理に我慢せず、自分の心の平穏を最優先に考えて、時には大胆な行動も検討してみてくださいね。