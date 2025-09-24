シンガー・ソングライターの米津玄師さん（34）と宇多田ヒカルさん（42）が初共演を果たした『JANE DOE』のミュージックビデオが23日に公開。デイリーチャートを席巻しました。

『JANE DOE』は米津さんが作詞・作曲を手がけ、宇多田さんが歌唱で迎えたデュエットソング。米津さんが楽曲を制作するにあたり“宇多田さんしかいないだろうな”と強く感じたことがきっかけで、初のコラボにつながったといいます。

今回公開されたミュージックビデオには、全身黒の衣装に身を包んだ2人が登場し、駅のホームを舞台に“互いにほのかな重力を及ぼし合う物語”が描かれているといいます。ミュージックビデオが公開されると、公開から24時間で180万回以上の再生数を記録しています（24日午後8時現在）。

さらに、配信がスタートすると、各配信サイトで1位を獲得。デイリーランキングとリアルタイムランキングで、あわせて37冠を獲得しました。（レコード会社発表）

■米津玄師「宇多田さんしかありえないという気持ちになり･･･」

米津さんは、今回のコラボに「誰に歌ってもらうかは深く想定せずこの曲を作り始めたのですが、作っていくうちにどうも宇多田さんしかありえないという気持ちになりとにかくオファーさせていただきました。メランコリックでありながらも風のように吹き抜けていく宇多田さんの歌声がこの曲に乗った瞬間、あまりのことにはっと息をのみながら感激したのをおぼえています。一人の音楽を作る人間としてこの機会をとても光栄に思います」と喜びをコメント。

また、宇多田さんは「オファーを受け、どうなるかわからないけども是非やってみたいと思い挑戦させて頂きました。自分らしさを追求するシンガーソングライター同士誰よりも理解し合える部分と、それぞれの表現方法の対照的な部分に戸惑いながら手探りで突き進んだ先に、互いの新たな一面が現れたことを感じてもらえたら嬉しいです」とコメントしています。