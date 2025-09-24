俳優・森崎ウィンと、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・向井康二が２４日、都内でダブル主演を務める日本とタイの合作映画「（ＬＯＶＥ ＳＯＮＧ）」（１０月３１日公開、チャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督）ジャパンプレミアに共演の及川光博らと出席した。

ミャンマー出身の森崎と、タイにルーツを持つ向井の初共演作。学生時代の同級生の男性２人が大人になり、バンコクで再会するピュアなラブストーリーを描く。

向井は、タイでカメラマン兼ミュージシャンとして活躍する役柄を好演している。音楽ライブシーンの撮影について、森崎は「（向井は）一日中生歌で、リハーサルでも本域で歌っていた」と全力投球ぶりを回想。向井は「やっぱり伝わるものがあるかなと。愛を込めてラブソングを歌いました」と胸を張ると、及川は「客席にいた私は、まじで泣きました」と歌声を絶賛した。

向井は、タイのドラマにも出演するなど活動の場を広げており「空港で（パスポートを見せる際）『あんた、また来たんかいな、これ私が押したスタンプやで』と言われた。入国審査の時間がどんどん短くなっている」と空港職員と顔見知りであることを明かした。