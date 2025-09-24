※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

草太は芹との関係を疑われ離婚の危機に直面しますが、実際に裏切っていたのは藤枝でした。藤枝は感情を爆発させ退職し、芹も孤立して会社に来なくなります。草太の退職日には葉山の計らいで送別会が開かれます。同期が減って寂しさが漂う中、漆谷は「なんで部長に俺を推さなかった」と草太にダル絡み。しかし草太は葉山が適任だと一蹴。信頼の厚さはもちろんのこと、口の堅さこそ上司に必要な資質だと冷静に返し、思い当たる節のある漆谷はタジタジになってしまうのでした。



■芹と藤枝の関係を漏らした事実を追及されて…

■漆谷が部長になれないのは…適材適所の結果■順調に修復される夫婦関係 その陰で芹は…漆谷は、藤枝と芹の関係を言いふらした過去を再び指摘され、ついに自らの口の軽さを認めることになりました。後輩たちも「葉山さんが部長で異論はありません」と口を揃え、葉山の人望が確かなものであることを示します。そんな中、草太たち夫婦の関係は着実に修復へと向かい、かつての穏やかな日常が戻りつつありました。――しかしその陰で、芹はいったいどうしていたのでしょうか。(スズ)