JR東日本が導入を目指す切符やICカードのタッチを必要としない「ウォークスルー改札」。県内でことし11月から実証実験が始まります。駅を利用する人たちからはさまざまな声が聞かれました。



駅の利便性向上へ「ある発表」が行われました。



JR東日本新潟支社 白山弘子支社長

「顔認証機能を活用して改札をウォークスルーで通過することをお客様に体験していただき、改札機能の有効性を検証していきたい」





「ウォークスルー改札」とは、切符やICカードのタッチがいらないまま、顔認証などの機能を使って改札を通ることができる仕組みです。実証実験では新潟駅と長岡駅にカメラの付いた専用の改札機を設置。新潟駅―長岡駅間の新幹線定期券の利用者が切符の情報や顔写真を事前に登録すると、顔認証によって改札を通れるようになる仕組みです。こうした取り組みに駅の利用者は。駅の利用者「チケットとか財布をよく無くすので、安心して乗れそうですね」「荷物が多かったり、お子様連れの方はどうしても手が空かないことがあると思うので、カードや切符がないと便利になるなと思います」一方で、こんな声も。駅の利用者「すっぴんでも大丈夫なら嬉しいなと思いますね」「マスクしてたらどうなるんですかね。それでまた止められたら、なんだよってなりますよね」JR東日本は顔認証以外の方法も検討していて、10年以内の実現を目指していくとしています。JR東日本新潟支社 白山弘子支社長「今回、検討を深めるための知見を得られると考えておりますので、将来的にはウォークスルー改札の実現に向けて取り組んでいきたいと思っております」実証実験は、ことし11月から来年3月まで行われ、10月から実験の参加者の募集が始まります。