10月1日(水)「上田と女が吠える夜」2時間SP

みんなの愚痴とお金事情を大放出！

間宮祥太朗＆timelesz猪俣・篠塚参戦！

『ストレス発散！秋の愚痴祭り』

季節の変わり目で体調もメンタルも乱れがちなこの時期…

日頃のたまったイライラを間宮祥太朗とともに大放出！

『お金の使い方がうまい女とヘタな女』

上手にお金を貯めている人もいれば、小さな無駄遣いを繰り返しお金が貯まらない人も…

timelesz猪俣・篠塚が3度目の参戦！今夜もパワフルな女性たちに圧倒されちゃう！？

「ストレス発散！秋の愚痴祭り」

▼間宮祥太朗は靴下を洗濯機でなくトイレに放り込んでしまう自分にイライラ！

▼メイプル超合金・安藤なつは最近結婚した相方にイラッと！？

▼パリ五輪フェンシング・メダリスト江村美咲がモヤっとするネット記事

▼小林幸子が仕事現場でスタッフに気をつかわれすぎて気まずい言動

▼愚痴祭り常連・野々村友紀子は愚痴を言い過ぎて実生活に弊害が…？

▼LiLiCoが気になる日本語「まもなく」の定義

▼ぱーてぃーちゃん・信子がヤバいと思ったタクシー運転手の一言

▼SAY MY NAME・HITOMIがイライラしないために作ったグループの掟

▼「お早めにお召し上がりください」は1人暮らしには難しい！いとうあさこの叫び

▼上田晋也＆ウイカもモヤモヤする生年月日の入力画面

「お金の使い方がうまい女とヘタな女」

▼今夜もワールド炸裂！猪俣周杜はスーパーの大きいサラダを何日も分けて食べる倹約家？

▼篠塚大輝は自宅に友達が遊びに来た時だけ見栄を張って高級ハンドソープを置く！？

▼意外にも倹約家な叶美香！？姉が買おうとしている物をこっそり戻す…

▼節約家な美村里江はシャンプーの残りが少なくなると水で薄めて使いきる！

▼メダリストなのにネットカフェに泊まる倹約家なバスケ郄田真希

▼愛犬のために高級食材ばかりを購入しちゃう久保田磨希

▼お金の使い方がヘタなゆうちゃみは未だにお小遣い制！？

▼インドネシアで歌姫になりたいバービーは自費６００万円でMV制作

▼西村知美はスマホのバッテリー消費を抑えるため音楽は娘の歌声任せ

▼若槻千夏は海外での買い物に失敗！３５万円だと思っていたら…まさかの桁違い！？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・いとうあさこ・若槻千夏・ファーストサマーウイカ

SPゲスト

間宮祥太朗 / 猪俣周杜・篠塚大輝（timelesz）

女性ゲスト（五十音順）

《秋の愚痴祭り》

安藤なつ（メイプル超合金）・江村美咲・小林幸子・野々村友紀子・

信子（ぱーてぃーちゃん）・HITOMI（SAY MY NAME）・LiLiCo

《お金の使い方がうまい女とヘタな女》

叶美香・久保田磨希・郄田真希・西村知美・バービー・美村里江・ゆうちゃみ