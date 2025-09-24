Mrs. GREEN APPLE、新曲「GOOD DAY」リリース決定！「この楽曲以前と以降で僕の作家としての想いが変わった」（大森元貴）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEが、9月28日に新曲「GOOD DAY」を配信リリースすることを発表した。

■バンド史上初の6ヵ月連続新曲リリース

今回の発表により、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クール オープニングテーマ「クスシキ」（4月5日配信）、映画『#真相をお話しします』主題歌「天国」（5月2日配信）、フジテレビ系『サン！シャイン』テーマソング「breakfast」（6月4日配信）、『サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort』テーマソング「Carrying Happiness」（7月19日)配信）、『キリン 午後の紅茶』CMソング「夏の影」（8月11日)配信）、そしてこの「GOOD DAY」と、昨年の“5ヵ月連続”を上回る、バンド史上初となる“6ヵ月連続新曲リリース”が確定することとなった。

なお、ボーカル＆ギターの大森元貴は「GOOD DAY」が、2025年最後のリリースになることを明言している。

■大森元貴 コメント

6ヶ月連続リリースの6作品目。

去年は5ヶ月連続だったのに。

懲りずに曲を作ってるわけです。

でも今作「GOOD DAY」で2025年のリリースは最後の作品になります。

どうぞ楽しんでください。

この楽曲以前と以降で僕の作家としての想いが変わった、そんな楽曲です。

■リリース情報

2025.09.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「GOOD DAY」

■関連リンク

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com