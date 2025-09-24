　24日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円高の4万5520円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5630.31円に対しては110.31円安。出来高は2506枚となっている。

　TOPIX先物期近は3157ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.45ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45520　　　　　+100　　　　2506
日経225mini 　　　　　　 45520　　　　　+100　　　 38817
TOPIX先物 　　　　　　　　3157　　　　 +10.5　　　　3815
JPX日経400先物　　　　　 28380　　　　　+100　　　　 159
グロース指数先物　　　　　 763　　　　　　+2　　　　　62
東証REIT指数先物　　売買不成立

