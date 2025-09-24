日経225先物：24日22時＝100円高、4万5520円
24日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円高の4万5520円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5630.31円に対しては110.31円安。出来高は2506枚となっている。
TOPIX先物期近は3157ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.45ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45520 +100 2506
日経225mini 45520 +100 38817
TOPIX先物 3157 +10.5 3815
JPX日経400先物 28380 +100 159
グロース指数先物 763 +2 62
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース