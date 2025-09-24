この記事は2025年4月10日に公開された記事を編集して再掲載しています。

動きの活発な夏だけでなく、年中対策が必要なGの出現。どこからともなく急に現れるアイツとの遭遇はできれば避けたいものですよね。

駆除以前に、そもそも寄せつけないという頼れるG予防アイテムが登場していましたので、対策の参考にしてみてくださいね。

駆除ではなく「予防」するアイテム

今回ご紹介する「マモルーム（ゴキブリ用）」は、殺虫剤の有名メーカー、アース製薬が開発したGの発生を予防するアイテム。

有効成分のメトフルトリンを含むGが嫌がる成分を部屋中に拡散させることで、Gの定着を阻止してくれます。

出現どころか、お部屋からいなくなってくれるので、殺虫スプレーを持って戦ったり、亡がらを片付けたりという「遭遇」をなくしてくれるということですよね。これは試さずにいられません！

コンセントに差し込んで使うよ

「マモルーム (ゴキブリ用)」はコンセントに差し込んで、蚊取りベープのようなタイプ。

ちなみに、人体はもちろんワンちゃんや猫ちゃんなどにも影響のない成分なのでペットのいるご家庭でもご利用可能です。閉めきった部屋や狭い部屋では念の為ときどき換気してくださいね。

使い方は、ゴキブリが活動する夜間に1日12時間程度スイッチONにしておくだけ。継続が肝心なアイテムで、習慣化させられるかどうかが成功の鍵を握っています。ひとまず1週間、毎日続けてみてください。

今年はこれで乗り切る

本体サイズは、直径7.5cm、高さ9.5cmの円柱型。シンプルなデザインなので、インテリアに影響しないのも嬉しいポイントです。

なお、これ1台での適用範囲は4.5畳〜8畳で、目安の使用期間は2カ月。詰め替え用の販売もあります。

なお、既にゴキブリに遭遇してしまった方は、予防と並行して駆除剤を用いると効果的のようです。ご自宅の状況に合わせて、攻めと守りを使い分けてみてはいかがでしょうか。

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。