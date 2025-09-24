Photo: 山田卓立

極めて個人的なこだわりだが、旅行や出張での楽しみのひとつに「パッキング」がある。

必要最低限のモノをいかに小さくまとめ、テトリスのように隙間なく詰め込み、整理整頓された状態で荷造りをする。出先での荷解き、荷造りを考慮した無駄のないパッキングは旅の醍醐味だと思っている。

そこで、“洗面台まわり”に最適なバッグとして発見したのがTHULE（スーリー）の「Thule Aion Toiletry Bag」（税込11,880円）だ。先日伺った展示会でお土産としていただいたところ、抜群の使い心地でしたのでシェアする。

これまで使ってこなかった「トイレタリーバッグ」

Photo: 山田卓立

「Toiletry Bag」。あまりに馴染みのない「トイレタリー」という言葉だが、歯磨き粉やスキンケアなど、いわゆる“洗面台まわり”のアイテムのことを意味する。

留学やバックパッカー、地方取材など、これまで外泊の多い生活をしてきたが、この“洗面台まわり”のパッキングはどうも苦手だった。宿泊先に到着すると、洗面台の前に歯磨きセットやスキンケア用品をずらっと並べて、わずか数泊したあと（下手したら翌日には）またひとつひとつパッキングする煩わしさに向き合ってこなかった。

今回手にした「Thule Aion Toiletry Bag」は、そんな悩みを解決してくれた。

Image: THULE

スウェーデン発のブランド、THULEは、旅行用／ビジネスバックからキャリアー、サイクリリングザックまで、こと何か「運ぶ」という点において、あらゆるアイテムをラインナップしている数少ないブランドだ。

「Thule Aion Toiletry Bag」もそんなTHULEのかゆいところに手が届くアイテムのひとつではあるが、もっぱら外泊時の“洗面台”まわりのパッキングはコレと決めている。

表面はワックス加工の耐水生地で、内部も汚れが拭き取りやすいコーティング生地。万が一、液漏れしても心配無用だ。小分けされたポケットには、洗顔やシャンプーなど細かに整頓することができ、きれい好きの筆者の琴線に触れたポイントである。

Photo: 山田卓立

また、昨今飛行機のパッキングは何かと規制が厳しくなる一方だが、機内持ち込み荷物に関する「TSA液体規則」に準拠している、取り外し可能なプラスチックバックも標準装備しているから心配事もまたひとつ減る（具体的には、液体やクリームは容量1L以下の透明なジッパー付きプラスチック袋に収納する必要）。

宿泊先でさらに使い勝手がいい

「パッキング」の基本はバックインバックが肝。

普段着、下着、電気機器、仕事道具と用途ごとに小分けにして、4〜5つくらいの小さいバックで管理。それ以外、“バラ”ではパッキングしないようにしている。そうすると、荷物がコンパクトにまとめられ、取り出しもラク。整理整頓が行き届くというわけだ。しかも、容量5Lという収納力はやや大きめだが、トイレタリー周りのあれこれをガシガシ入れられる安心感もメリット。

Photo: 山田卓立

だから、これまで宿泊先に洗面台でいちいち出し入れしていた小物はすべてコレに入れている。

さらに「Thule Aion Toiletry Bag」のいいところは、自立式だから、荷解きをしたらホテルの洗面台にドスンと置いておけばOK。荷造りをするときもそのままフタをしてバックやスーツケースに入れればパッキングは完了。防水加工なので浴室に置いておいても大丈夫だ。

開口部は幅広で立体的なつくりなので、中身が見やすく、使いたいものがすぐわかるというのもポイント。

Photo: 山田卓立

また、ストラップ付きなのでタオルハンガーなどに吊るしておくことができ、底面がビチびしょびしょなんてこともない（もっとも底面もコーティングされボートなどに使われるハイパロン製のパネルがついているので安心）。

Photo: 山田卓立 サイズ横：27.5 × マチ：13 × 高さ：17.5cm

これまで液体系の荷物は、グシャっとビニール袋に包み、さらなる液漏れに対処するためさらにビニール袋を重ねて恐る恐るパッキングしていたが、「Thule Aion Toiletry Bag」のパッキングはなにより美しい。荷造り・荷解きを「楽しめる」稀有な人をはじめ、逆に苦手だと感じている人にこそ手に取ってほしい。

Source: THULE