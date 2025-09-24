【NASCAR】第30戦：Cup Series Playoff Race／ニューハンプシャー モータースピードウェイ（日本時間9月22日）

【映像】クルーを“引きずったまま”急発進する衝撃光景

全米で高い人気を誇るストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第30戦が開催。レース中、ピットに入ったマシンが給油担当クルーを引きずったまま発進するシーンがあり、23日の中継でファンを驚かせた。

ステージ2の終盤、1台のマシンのクラッシュによりイエローコーションが出されると、150周目に多くのマシンがピットへ入ることになった。当然ながら、1秒でも早くピットを出れば後のレースで有利となるため、作業を終えたマシンが次々とピットから出てくる。

そんななか、チェイス・エリオットのピットイン時のリプレイ映像が映し出された。マシンは早々にタイヤ交換を終え、給油待ち状態だったが、給油が終わったと勘違いしたのか、エリオットが急にマシンを発進させてしまう。

マシン横でオイル缶を抱えていた給油担当クルーは、オイル缶ごとマシンに引っ張られてしまい、解説の桃田氏も思わず「あらららら！ 缶！ 缶！ 缶！」と叫び声を上げる。幸い数メートル程度引きづられただけで給油口からオイル缶が外れ、クルーはその場に置いていかれるだけで済んだ。実況の増田隆生氏が、「これはペナルティの対象にはならないんでしょうか？」と聞くと、桃田氏は「ギリギリ（大丈夫）ですかね。モノによってですけど。危険だと判断されるとね。まあ体は丈夫ですけど（笑）」と、ペナルティの判定とクルーの無事について伝えてくれた。

まさかのアクシデントを観た視聴者からは、「ガスマン痛そう」「だいじょうぶ？」「さっきの痛そう」「体は丈夫」「あぶねぇええww」「危ないな！」「なにやってんだ」など、心配のコメントが寄せられている。（ABEMA『NASCAR Groove』／(C)NASCAR）