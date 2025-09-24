俳優の間宮祥太朗さん（32）と新木優子さん（31）がW主演する、日本テレビ系の新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（10月11日 夜9時スタート）の主題歌が、ポルノグラフィティの『アゲハ蝶』に決まったことが24日に発表されました。

ドラマは、間宮さんと新木さん演じる小学校の同級生2人が手を組み、同級生の不審死の真相と謎に迫る考察ミステリー。間宮さんは、小学生の時にクラスのリーダー的存在で“キング”と呼ばれた高木将を演じ、新木さんは高木の同級生・猿橋園子を演じます。

主題歌が『アゲハ蝶』に決まったことについて間宮さんは「まさかまさかの主題歌、アゲハ蝶。その手があったのかという驚きと、アゲハ蝶が主題歌であるということに懐かしいような新しいような、しかし間違いなく“エモい”気持ちになっています」と明かしました。

一方、新木さんも「アゲハ蝶は、エモい気持ちにさせられる瞬間が、ちょっとドキッとしたりソワソワしたり、いろんな感情を思い出させてくれます」とドラマとの共通点についてコメントしました。

■新土曜ドラマの主題歌『アゲハ蝶』 ポルノグラフィティもコメント

楽曲『アゲハ蝶』は、ポルノグラフィティが2001年6月27日に発売した6作目のシングル。平成を代表する楽曲ながらも、2023年6月にはストリーミング累計1億回再生を記録し、今でも記録を伸ばし続ける大ヒット楽曲です。

『アゲハ蝶』が主題歌に選ばれたことを聞いたポルノグラフィティのギター・新藤晴一さん（51）は「20数年前に作った楽曲がこんなふうに使ってもらえるのは思ってもみなかったことで光栄です」とコメント。

さらに、“楽曲とドラマの世界観と重なる部分”についてボーカル・岡野昭仁さん（50）は「『アゲハ蝶』はまさに平成ど真ん中でリリースし、数々のライヴを通して時間をかけて育った楽曲です。『良いこと悪いこと』も『アゲハ蝶』も、皆様の思い出と共に、この時間の流れも楽しんでもらえたら嬉しいです」と明かしました。