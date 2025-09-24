待ってた！ 待ってたーーーッ！【Uniqlo U】大人が即こなれそう！「新作パンツ」

この秋パンツを新調するなら、今年らしいシルエットがイチオシ。トップスとのシンプルなワンツーコーデも旬度がUPし、おしゃれに見せてくれそうです。そこで今回は【Uniqlo U（ユニクロ ユー）】から登場した「新作パンツ」を厳選してピックアップ。大人女性のきちんと感と余裕ある雰囲気を両立できそうなパンツは、この秋のワードローブに加えるべき一本かも。

トレンドシルエットで即こなれ見え

【ユニクロ】「カーブパンツ」\4,990（税込）

モード感とリラックス感を兼ね備えた、今年のトレンドシルエットであるカーブパンツ。ゆとりのあるワイドシルエットながらも、外側のカーブラインがメリハリを生み、体型をカバーしつつスタイルアップも叶えてくれそう。洗練されているのに程よい抜け感も両立するバランスで、余裕のある大人な雰囲気に。いつものパンツを穿き替えるだけでコーデの鮮度が高まるはず。

穿くだけでコーデがサマ見え

【ユニクロ】「コットンチノパンツ」\4,990（税込）

ベーシックな中に程よい抜け感を演出してくれるチノパン。裾にかけて自然に落ちるストレートラインで美脚効果を期待でき、穿くだけで即こなれて見えるコーデにグッと近づきます。きれいめにもカジュアルにも使いやすく、合わせるトップスを選びにくいのも嬉しいポイント。カラーはベージュ・ダークグレー・ブラウンと、秋冬スタイルに取り入れたくなるラインナップです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M